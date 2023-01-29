Bakan Akar, tarihi kalede vatandaşlarla buluştu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret ederek, tarihi Kayseri Kalesi'ne gelen vatandaşlarla sohbet etti.

PAYLAŞ
  • 29.01.2023 13:44
  • Güncelleme: 29.01.2023 13:44
  • 68
Bakan Akar, tarihi kalede vatandaşlarla buluştu

Bir dizi ziyaret için memleketi Kayseri’de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti. Bakan Akar'a, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy eşlik etti.
Bakan Akar, müzede sergilenen eserleri ilgiyle incelerken İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun, sergilenen eserlerle ilgili Akar ile beraberindekilere bilgiler aktardı. Tarihi Kayseri kalesine gelen vatandaşların da ilgisi ile karşılaşan Bakan Akar vatandaşlarla sohbet etti.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Nesli tükenmekte olan yaban keçileri Kayseri'de yeniden hayat buldu

Nesli tükenmekte olan yaban keçileri Kayseri'de yeniden hayat buldu

Jandarmadan hırsızlık operasyonu: 2 gözaltı

Jandarmadan hırsızlık operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de kapanan 111 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri'de kapanan 111 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Büyükkılıç'ın kültür ve edebiyata kitap sayısı 40'ı aştı

Büyükkılıç'ın kültür ve edebiyata kitap sayısı 40'ı aştı

Bakan Akar, tarihi kalede vatandaşlarla buluştu

Bakan Akar, tarihi kalede vatandaşlarla buluştu

Sarız'da mahsur kalan ambulansın yolu açıldı

Sarız’da mahsur kalan ambulansın yolu açıldı

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

6
İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor deplasmanda 4 gol attı

Kayserispor deplasmanda 4 gol attı

Erciyes yolu kazasında 1 ağır yaralı

Erciyes yolu kazasında 1 ağır yaralı

DAHA FAZLA
Kayseri'de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

Kayseri’de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

Ertekin'den hayatını kaybeden işçi için başsağlığı

Ertekin'den hayatını kaybeden işçi için başsağlığı

Jandarma 90 bin TL'lik hırsızlık olayını çözdü: 3 gözaltı

Jandarma 90 bin TL'lik hırsızlık olayını çözdü: 3 gözaltı

Erciyes'te kar bereketi: Binlerce turist pistleri doldurdu

Erciyes'te kar bereketi: Binlerce turist pistleri doldurdu

Büyükkılıç, Erciyes'te Kayakseverlerle Buluştu

Büyükkılıç, Erciyes'te Kayakseverlerle Buluştu