Bakan Akar, tarihi kalede vatandaşlarla buluştu

Bir dizi ziyaret için memleketi Kayseri’de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti. Bakan Akar'a, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy eşlik etti.

Bakan Akar, müzede sergilenen eserleri ilgiyle incelerken İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun, sergilenen eserlerle ilgili Akar ile beraberindekilere bilgiler aktardı. Tarihi Kayseri kalesine gelen vatandaşların da ilgisi ile karşılaşan Bakan Akar vatandaşlarla sohbet etti.