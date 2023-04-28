Bakan Akar: Terör örgütü köşeye sıkıştı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, teröristler için iki yol olduğunu belirterek 'Yaşadıkları sıkışmışlıktan dolayı bunların elebaşlarının iki konusu var: Biri, efendilerine ağlıyorlar 'bizi kurtarın' diye, ikincisi 'seçimleri bekleyin' diyorlar. Seçimlerden bir şey bekliyorlar' dedi.

PAYLAŞ
  • 28.04.2023 20:31
  • Güncelleme: 29.04.2023 15:15
  • 28
Bakan Akar: Terör örgütü köşeye sıkıştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, teröristler için iki yol olduğunu belirterek “Yaşadıkları sıkışmışlıktan dolayı bunların elebaşlarının iki konusu var: Biri, efendilerine ağlıyorlar ’bizi kurtarın’ diye, ikincisi ‘seçimleri bekleyin’ diyorlar. Seçimlerden bir şey bekliyorlar” dedi.

AK Parti’den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Bakan Akar, Yahyalı ve Develi ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yağışlı havaya rağmen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Akar, buralardaki konuşmalarında, Türkiye’nin daha büyük ve güçlü olmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde emin adımlarla ilerleyişine devam ettiğini söyledi. Türkiye’nin, herkesin ‘Acaba ne düşünüyor?’ diye baktığı, sözü dinlenen bir ülke haline geldiğini ifade eden Akar, “Büyük çalışmalar yapıldı, gayretler gösterildi. Bu mücadelenin devam etmesi, başlayan işlerin tamamlanması lazım. Asil milletimizi layık olduğu en üst seviyeye çıkarmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

"Bu ilerlemeye engel olmak isteyenlerin başında terör örgütleri geliyor"

Bu ilerlemeye engel olmak isteyenlerin başında terör örgütlerinin geldiğini ifade eden Akar, Mehmetçiğin terörle mücadelesinin zorlu arazi ve hava şartlarında kararlılıkla sürdüğünü aktararak, "Teröristleri kaynağında yok etme anlayışıyla Irak’ın kuzeyindeki son kalıntıları da temizlemeye devam ediyoruz. Bunların sonu geldi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Yaşadıkları sıkışmışlıktan dolayı bunların elebaşlarının iki konusu var: Biri, efendilerine ağlıyorlar ’bizi kurtarın’ diye, ikincisi ‘seçimleri bekleyin’ diyorlar. Seçimlerden bir şey bekliyorlar” ifadelerini kullandı.

Salonu dolduranlara “Seçimden teröristler için bir şey çıkar mı?” diye soran Akar, aldığı “Hayır” yanıtının ardından, “Bizim operasyonlarımızın tek hedefi teröristler. Bunlar kukla, oyuncak, maşa. Bu maşalar hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değil. Bizim tek hedefimiz teröristler, başka hedefimiz yok. Türkler ve Kürtler kardeştir. Bizler yüzyıllarca ekmeğimizi suyumuzu paylaştık, Cumhuriyeti birlikte kurduk, Milli Mücadele’yi beraber yaptık. Şehitliklerde beraber yatıyoruz, aramıza fitne sokmak isteyenlere, bu birliğimizi bozmaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Şehitlerin kanlarının, ailelerinin gözyaşlarının hesabını sorduklarını, sormaya devam ettiklerini dile getiren Akar, “Teröristlerin önünde iki yol var. Ya yok olacaklar ya da adalete teslim olacaklar. Bunun dışında hiçbir yol yok” dedi.

14 Mayıs’ta yapılacak seçime de değinen Akar, salondakilere “14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımızı yeniden seçiyor muyuz?”, “Vatanını, bayrağını seven Cumhur İttifakı’na oy verecek miyiz?” diye sordu. Salondakiler Akar’a bir ağızdan “Evet” yanıtını verdi.

"Terör örgütü köşeye sıkıştı”

Salondaki vatandaşlardan birinin “Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin, sağlığı iyi olsun” demesi üzerine Akar, ”Yoğun programı sırasında ufak bir üşütme yaşadı. Dün konuştuk gayet iyi, tüm Kayseri’ye selamı var” dedi. Seçimin çok önemli olduğunu belirten Akar, şunları kaydetti:

“Biz Türkiye olarak savunma ve güvenlik konularında çok büyük mesafeler kat ettik. Eğer buradan geri dönüş olursa getireceği kayıplar da çok büyük olur. Bizim çok ciddi kazanımlarımız var. Terör örgütü köşeye sıkıştı, bütün bunlardan sonra ‘Bebek katillerini, teröristleri serbest bırakacağız’ diyorlar. Dağdaki teröristler bir otobüsün önüne oturdular. Bu otobüse onlarla konuşan bir parti bindi, HDP. Onlarla konuşuyor, görüşüyorlar. Onun arkasına da Millet İttifakı bindi, arkaya oturdular. Bunlar hep beraber aynı otobüste gidiyorlar. Bunu görün.”

Sözleri, “O otobüs devrilecek, 14 Mayıs’ta takla atacak” sloganları ile kesilen Akar, “Teröristlerle arasına mesafe koymayanların bizimle, milletimizle, insanımızla, Cumhuriyetimizle problemi var. Bu konuda 85 milyon vatandaşımızın ferasetine güveniyoruz” dedi.

“Kayseri’nin Erciyes Dağı’sın”

Konuştuğu salonlarda vatandaşlar Akar’a “Kayseri seninle gurur duyuyor”, “İşte ordu işte komutan”, “Kayseri’nin Erciyes Dağı’sın”, “Kayseri’nin yiğit evladısın”, “Gençlik burada Komutanın yanında” sloganları ile sevgi gösterilerinde bulundu. Akar, Develi’deki konuşması sırasında yanına gelen asker üniforması giyen bir çocuğu da sevdi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç: 'Yerel yöneticiler olarak üzerimize düşeni bundan sonra daha dikkatli yapmamız gerekiyor'

Başkan Büyükkılıç: “Yerel yöneticiler olarak üzerimize düşeni bundan sonra daha dikkatli yapmamız gerekiyor”

Başkan Büyükkılıç: 'Hulusi Akar'ın fotoğrafı Milli Savunma Bakanı olarak asıldı'

Başkan Büyükkılıç: 'Hulusi Akar'ın fotoğrafı Milli Savunma Bakanı olarak asıldı'

Başkan Büyükkılıç, Erdoğan'ın rahatsızlığı hakkında bilgi verdi

Başkan Büyükkılıç, Erdoğan'ın rahatsızlığı hakkında bilgi verdi

Babacan: 'Kılıçdaroğlu seçildiği gün sadece Millet İttikafı'nın Cumhurbaşkanı olmayacak, 86 milyonun Cumhurbaşkanı olacak'

Babacan: 'Kılıçdaroğlu seçildiği gün sadece Millet İttikafı'nın Cumhurbaşkanı olmayacak, 86 milyonun Cumhurbaşkanı olacak'

Kayseri'de konuşan Kılıçdaroğlu, 22 yılda gelmeyen hızlı tren üzerinden iktidara yüklendi

Kayseri'de konuşan Kılıçdaroğlu, 22 yılda gelmeyen hızlı tren üzerinden iktidara yüklendi

Temel Karamollaoğlu: 'Kemal Kılıçdaroğlu'na 'güveniyor musunuz?' diye soruyorlar. Ben güveniyorum'

Temel Karamollaoğlu: 'Kemal Kılıçdaroğlu'na 'güveniyor musunuz?' diye soruyorlar. Ben güveniyorum'

Çok Okunanlar
1
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

4
Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

5
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

6
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kılıçdaroğlu: 'Kayseri'yi demir yoluyla denize bağlamazsanız ihracatta beklediğiniz performansı sağlayamazsınız'

Kılıçdaroğlu: “Kayseri’yi demir yoluyla denize bağlamazsanız ihracatta beklediğiniz performansı sağlayamazsınız”

Milletvekili Adayı Böhürler: 'Kayseri sadece Türkiye'nin değil dünyanın tanıdığı bir şehir'

Milletvekili Adayı Böhürler: “Kayseri sadece Türkiye’nin değil dünyanın tanıdığı bir şehir”

DAHA FAZLA
Kılıçdaroğlu: 'Vekil Çetin Arık yürütme organında bakan yardımcısı olacak'

Kılıçdaroğlu: “Vekil Çetin Arık yürütme organında bakan yardımcısı olacak”

Küçük Dostlar Kedi Kasabası Açıldı

Küçük Dostlar Kedi Kasabası Açıldı

Kayserispor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kılıçdaroğlu: 'Herkesin caddelerde huzur içinde gezdiği bir ülke inşa edeceğiz'

Kılıçdaroğlu: 'Herkesin caddelerde huzur içinde gezdiği bir ülke inşa edeceğiz'

Kahramanmaraşlı depremzede öğrenci valiyi gördü, teşekkür etti

Kahramanmaraşlı depremzede öğrenci valiyi gördü, teşekkür etti