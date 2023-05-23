Bakan Akar: “TSK'nın şu an oradan (Suriye) çekilmesi felaket olur"

Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Terörle Mücadele ve Suriye Meselesi' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Terörle mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini vurgulayan Bakan Akar, “Terörle mücadele konusunda 2013-2015 yıllarında teröristlerin çözüm süreci yaşadı ve bu çözüm sürecini bunlar son derece istismar ettiler, ahlaksızca terbiyesizce, alçakça katliamlarda bulundular ve bundan sonra 'dur artık' dedik ve 24 Temmuz 2015’te şu an içinde bulunduğumuz safha, terörle mücadele safhası başladı. Büyük bir hava harekatı ile beraber bunlar başladı. Hakkari’nin kuzeyinde, doğusunda o dağlarda büyük bir mücadele verildi, girilemez denilen yerlere girildi, çıkılamaz denilen yerlere çıkıldı, onların bütün yaptıkları bütün hile, oyun, ne varsa başlarına yıkıldı. Teröristler orada Mehmetçik karşısında dağlarda duramayacaklarını gördükten sonra kendilerince bir cinlik yaptılar. İl ve ilçelerde çukur operasyonlarıyla Mehmetçiğe karşı koymaya çalıştılar. Bazı hedefe ulaşmaya gayret gösterdiler. Yine orada da bildiğiniz gibi yapılan büyük bir mücadelede çok kesin bir çalışmayla oradaki askerimiz, polisimiz bir ve beraber tek yumruk olarak o teröristleri Allah'a çok şükür kazdıkları çukurlara gömdüler. Bunun için teröristler arkalarına bakmadan kaçtı, nereye kaçtılar Irak’ın kuzeyine, Suriye’nin kuzeyine ve bunlar şimdi orada kendilerince tekrar nefeslenip tekrar tertiplenip tekrar böyle canlanıp tekrar başımıza bela olmayı beklediler ama bizim konseptimiz farklı, bizim konseptimiz şu artık arkadaşlar terörist neredeyse hedefimiz orası. Terörist kaynağını yok etmek için azimli ve kararlıyız. Bir daha onlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Orada çalışsın hazırlasınlar başımıza bela olsa bekleyelim, yok nereye kaçarlarsa kaçsınlar. Diyorlar ki nereye kadar yapacaksın? Her yere kadar, teröristler neredeyse Mehmetçik oraya kadar gidecek ve bunları etkisiz hale getirecek. Bu yapılacak ve bu çukur operasyonları bitti. Teröristler kazdıkları çukurlara gömüldü, mesela bitmiş gibi görünürken bildiğiniz gibi 15 Temmuz hain girişim oldu. Biz arkadaşlarımız da bize verilen görev, misyon neyse gereğini yaptık ve bunları def ettik. 15 Temmuz’dan sonra artık ordu bitti gitti gibi laflar söylenirken Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı Harekatı ile kazdıkları çukura gömdüler. Biz DEAŞ’a keyfimizden müdahale etmedik, bizim sınırlarımızı korumak gibi görevimiz var, vebalimiz var. Biz hiçbir şekilde işgalci değilizdir, böyle bir şey yok. Bizim yaptığımız hudutlarımızın güvenliği, vatandaşımızın güvenliği bizim boynumuzun borcu. Bu görevi bu misyonu da kimse bizden alamaz. Bu konuda kimse bize herhangi bir telkinde, talimatta bulunamaz. Biz ülkemizi ve milletimizi korumakta kollamakta azimliyiz kararlıyız ve sizlerin sevgisi, güveni ve duasına da muktediriz. Yaptık, yapacağız” şeklinde konuştu.

2 gün önce 6 teröristin Mehmetçik tarafından kazdıkları çukurlara gömüldüğünü de anımsatan Bakan Akar, “Irak’ın kuzeyinde bunlar çukurlar kazdılar, korunaklar barınaklar, sığınak, mağaralar, inler, kendilerine göre tedbirler aldılar. Bunların hepsi başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Diğer taraftan Suriye’nin kuzeyinde terör koridoru sevdası düştüler. Bu terör koridorun ne anlama geldiğini herkes biliyor. Oradaki niyetin ne olduğunu herkes biliyor. Bunlar böyle bir sevdaya düştüler. Bunun biz beyhude bir gayret olduğunu buna asla müsaade etmeyeceğimizi tekrar tekrar söylememize rağmen bunu şaka zannettiler. Fakat Allah’a çok şükür oradaki çukurlara gömüldüler, gömmeye de devam ediyoruz. Bunlar iki gün önce 6 terörist orada bizim Mehmetçik tarafından kazdıkları çukurlara gömüldüler. Buradaki Mehmetçik görevinin başında. Gece gündüz demeden gereken ne varsa onları yaptı, yapmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

‘TSK'NIN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ FELAKET OLUR’

Tek hedeflerinin terörle mücadele ve teröristler olduğunu ifade eden Bakan Akar, “Bizim tek hedefimiz terörle mücadele. Teröristler tek hedefimiz, teröristler neredeyse bizim hedefimiz orası. Buyurun yok edin, buyurun siz kendinizi temizleyin. Şimdi Suriye'nin üçte birini teröristler kontrol ediyor ve bunlar aynı zamanda bizim gibi orada durmuyorlar. Biz orada yardımcı oluyoruz, harcamalar yapıyoruz, onların iyiliği için. Bu teröristler ne yapıyorlar? Akaryakıt başta olmak üzere ne kadar orada mal mülk ne varsa bunları alıyorlar, satıyorlar ve kullanıyorlar. Dolayısıyla bunlar olmadan herhangi bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerinin oradan çekilmesi bir felakete sebep olur. Bizim dileğimiz, temennimiz planımız, programımız, teröristleri orada yok etmek, hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, 85 milyonun güvenliği sağlamak. Ondan sonra neyse görüşüp konuşup gereğini yapmak. Bizim niyetimiz de bu amacımız da bu ve gerekli adımların o zaman atılacağını kendilerine söyledik, söylüyoruz” diye konuştu.

24 Temmuz’dan bu ana kadar 37 bin 886 terörist etkisiz hale getirildiğini açıklayan Bakan Akar, “24 Temmuz’dan şu ana kadar 37 bin 886 terörist etkisiz hale getirildi ve bu devam ediyor. Şu anda terör örgütlerinden katılım sıfır kaçış azami ve bunu gören elebaşları da onun için bağırıyorlar ki efendim operasyonları durdursunlar diye efendilerinden yardım istiyorlar. Bu maymunlar, bu kuklalar maşalar. Bunlar başka bir şey daha söylüyorlar, seçimleri gösteriyorlar seçimleri. Bunların kendilerine göre çıkışları kaçışları, kendi teröristlerine moral, motivasyon vermek için seçimleri bekleyin diyorlar bunun da ne manaya geldiğini sizler anlarsınız” dedi.

‘TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ GÜÇLÜDÜR, BÜYÜKTÜR’

Bakan Akar, kimsenin dini, etnik ve mezhepsel kökeni ile ilgilenmediklerini belirterek şunları söyledi: “Bizim tek hedefimiz teröristler. Kimsenin dini, etnik ve mezhepsel kökeni ile ilgilenmiyoruz. Bazı fitne odakları bizim terör ile olan mücadelemizi sanki Kürt kardeşlerimize yönelik yapılıyormuş gibi anlam yüklemeye çalışıyorlar. Bu kabul edilemez, alçakça ve haince bir hareket. Bizim orada yaptığımız operasyonlar sadece teröristlere karşı. Kürtler ve Türkler yüzyıllarca beraber yaşıyor, ekmeğini ve suyunu paylaşıyor. Kız aldık, kız verdik. Milli Mücadele'yi beraber yaptık, şehitliklerde beraber yatıyoruz. Cumhuriyeti beraber kurduk, 85 milyon biriz, beraberiz, bunu kimse bozamayacak. Bir ay içinde 126 terörist etkisiz hale getirildi. Dün gece Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerin inleri başına yıkıldı, yıkılmaya da devam ediyor. Teröristlerin önünde iki yol var. Ya teslim olacaklar ya da yok olup gidecekler. Başka çıkar yolu yok. 'Operasyonlar dursun' gibi bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlüdür, büyüktür. Öyle hesap, kitap öyle pazarlık yok. Teslim olmak isteyen gelir teslim olur.”