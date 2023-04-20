Bakan Akar, Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan şehitlik ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Kartal Şehitliği'ni ziyaret ederek, vatan için canlarını feda kahramanların kabirlerine karanfil bıraktı.

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  • 20.04.2023 14:43
  • Güncelleme: 20.04.2023 18:03
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Bakan Akar, Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan şehitlik ziyareti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Kartal Şehitliği’ni ziyaret ederek, vatan için canlarını feda kahramanların kabirlerine karanfil bıraktı.

Ramazan Bayramı vesilesiyle ziyaretler gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, Bakan Akar ve Vali Çiçek, Kartal Şehitliği’ni ziyaret etti. Şehitlik ziyaretine Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Haldun Taşan, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve şehit yakınları katıldı.

Şehitlikte, canlarına vatan uğruna feda eden kahramanlar için dualar edilirken, Büyükkılıç, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Aziz şehitlere tarifi mümkün olmayan bir minnet borcu duyduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar ile birlikte Kartal Şehitliğimizi ziyaret ederek bu topraklar için canlarını feda eyleyen kahraman vatan evlatlarımıza dualar ederek şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerinin de bayramlarını tebrik ettik” dedi.

Bakan Akar, Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, şehitlikte şehit aileleri ve yakınları ile de görüşerek, hem arifelerini hem de Ramazan Bayramı’nı kutladı.

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İHA

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