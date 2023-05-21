Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç Doğa Yürüyüşüne Katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Spor A.Ş. tarafından düzenlenen ‘15-21 Mayıs Gençlik Haftası’na Özel Doğa Yürüyüşü’ etkinliğinde gençlerle birlikte yürüyüş yaptı. Etkinlikte katılımcılar arasından çekilişle belirlenen 3 kişiye bisiklet, 3 kişiye de Başkan Büyükkılıç ile TOGG turu hediye edildi.

Spor. A.Ş. tarafından ‘15-21 Mayıs Gençlik Haftası’na Özel Doğa Yürüyüşü’ etkinliği düzenlendi. ‘Doğada buluşalım’ sloganı ile Büyükşehir Belediyesi’nin kentin turizmine kazandırdığı, doğa harikası Koramaz Vadisi’nde 21 Mayıs Pazar günü düzenlenen etkinliğe Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Yüksel Yiğit ile Spor A.Ş. Müdürü İbrahim Somtaş ve gençler başta olmak üzere yüzlerce vatandaş katıldı. Katılımın ücretsiz olduğu saat 09.00’da başlayan etkinlik için vatandaşlar, şehrin birçok noktasından 08.15’te hareket edecek servis noktalarında yoğunluk oluşturdu. Büyükşehir Belediyesi tarafından servisle ücretsiz ulaşım imkânı sunulmasının yanı sıra birçok vatandaşta kendi araçları ile Koramaz Vadisi’ndeki etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. 15-21 Mayıs Gençlik Haftası’na Özel Doğa Yürüyüşü parkur başlangıç noktası olan Turan’dan başlayarak Ağırnas Neslihan Parkı’nda sona erdi. Akar ve Büyükkılıç, etkinlikte Koramaz Vadisi’nin eşsiz doğasında vatandaşlarla sohbet eşliğinde keyifli bir yürüyüş gerçekleştirirken, vatandaşlar da spor ve eğlence dolu etkinlikle keyifli bir Pazar geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Yürüyüşün ardından katılımcılar arasından heyecanlı bir çekilişle belirlenen 3 kişiye bisiklet, 3 kişiye de Başkan Büyükkılıç ile TOGG turu hediye edildi. Etkinlik sonunda bitiş alanında Büyükşehir Belediyesi personeli katılımcılara ikramlarda bulundu. Etkinliğe katılan çocukları da unutmayan Büyükşehir’in kurduğu oyun alanlarında vakit geçiren çocuklar doyasıya eğlendi.

Vatandaşlarla birlikte Koramaz Vadisi’ndeki 5 kilometrelik parkuru yürüyen Akar’a halk yoğun ilgi gösterdi. Yürüyüşün ardından Akar, Ağırnas Mahallesinde Mimar Sinan’ın doğduğu evi ziyaret etti. Yetkililerden eve ilişkin bilgi alan Akar, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi;

“Bugün yemyeşil, doğa harikası Koramaz Vadisi’nde vatandaşlarımızla beraber çok güzel bir yürüyüş yaptık. Güzel bir sabah geçirdik. Daha sonra dünya çapındaki gururumuz büyük bilim insani Mimar Sinan’ın evini ziyaret ettik. Çok güzel, bakımlı şekilde korunuyor. Turizm, seyahat meraklılarına buraları da rotalarına eklemelerini, buraları da görmelerini tavsiye ediyorum.”

Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç etkinlik sonunda Mimar Sinan Evi’ni de gezdi.