Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç muhtarlarla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte Muhtarlar Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçelerinin muhtarlarına hitap eden Bakan Akar Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin şanlı, şöhretli bir belediye olduğunu belirterek, 'Bugün Sayın Memduh Başkan tarafından yapılanlar, sadece Kayseri'de değil bunu herkes konuşuyor' dedi.

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  • 20.05.2023 14:46
  • Güncelleme: 20.05.2023 17:55
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Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç muhtarlarla görüştü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte Muhtarlar Toplantısı’na katıldı. Toplantıda Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçelerinin muhtarlarına hitap eden Bakan Akar Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin şanlı, şöhretli bir belediye olduğunu belirterek, “Bugün Sayın Memduh Başkan tarafından yapılanlar, sadece Kayseri’de değil bunu herkes konuşuyor” dedi.

Başkan Büyükkılıç ve Bakan Akar, vatandaşlara hizmet götürme noktasında önemli bir görev üstlenen muhtarlarla Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Muhtarlar Toplantısı’nda buluştu. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri ve Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçelerinin muhtarları katıldı. Toplantıda muhtarlara hitap eden Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlara olan iltifatına değinerek, “Şehrimizi daha iyi konum ve duruma, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde taşıyacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi. Büyükkılıç, Kayseri’ye hizmet yolunda ayrıştırmadan, ötekileştirmeden gayret gösterdiklerinin altını çizerek, “Melikgazi’miz, Kocasinan’ımız, Talas’ımız ve Hacılar’ımızın çok değerli muhtarları aramızda bulunuyor. Amacımız sizlerle birlikte varsa talepleriniz onları paylaşmak. Her zamanki sıcak yaklaşımınız, bizleri bağrına basan yaklaşımınızdan dolayı da her bir mahallemizin muhtarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizler mahallenizin ihtiyaçlarını bizlere iletiyorsunuz, bizler de hizmet etme düşüncesiyle ayrıştırmadan, ötekileştirmeden her birinizi bağrımıza basarak gayret gösteriyoruz. Bir aile anlayışı içerisinde, gerek ilçe belediyelerimizle gerekse Büyükşehir ile el ele gönül gönüle verdiğinizi biliyoruz. Bu yaklaşımlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da muhtarlarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, şunları söyledi;

“Bizim idari sistemimiz var, bütün Türkiye’de idari teşkilatımız var, bu teşkilatın eli ayağı sizsiniz. Bu teşkilatın dayandığı temeller sizlersiniz. Muhtarsız bir Türkiye düşünülemez. Dolayısıyla bunun farkında olan Sayın Cumhurbaşkanımızın da size selamlarıyla başlıyorum. Sağ olsun size verdiği önem belli. Önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir şekilde muhtarlıkla karşı karşıya kalacağız. Onu yapacağız inşallah hep beraber.”

Konuşmasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarına özel bir parantez açan Bakan Akar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi çok şanlı, şöhretli bir belediye. Haseki başkandan başlayıp belediyecilikte yapılan büyük hamleler, büyük reformlar, gelişmeler bugün Sayın Memduh Başkan tarafından yapılanlar, sadece Kayseri’de değil bunu herkes konuşuyor. Daha da ileri gidebiliriz tabi şimdi yaptığımız gayret de budur. İnşallah Kayseri’miz çok daha ileri gidecek. Çünkü belediye olarak, vilayet olarak her anlamda Kayseri çok daha ileri gidebilir. İnşallah çok daha ilerilere götüreceğiz” şeklinde konuştu. Akar, 6 Şubat depremleri sonrası bölgede yürütülen çalışmalar hakkında ve terörler mücadele konusunda da bilgiler aktardı. Toplantıda Başkan Büyükkılıç’a muhtarların ilgisi yoğun olurken, Büyükkılıç muhtarlarla günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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İHA

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