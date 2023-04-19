Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç, sahuru mobilya işçileriyle yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte, Erciyes Anadolu Holding bünyesindeki Bellona Mobilya'da gece vardiyasında çalışan, alın teri ve emekleriyle rızıklarını kazanan işçilerle sahurda bir araya geldi.

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  • 19.04.2023 10:43
  • Güncelleme: 19.04.2023 13:13
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Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç, sahuru mobilya işçileriyle yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte, Erciyes Anadolu Holding bünyesindeki Bellona Mobilya’da gece vardiyasında çalışan, alın teri ve emekleriyle rızıklarını kazanan işçilerle sahurda bir araya geldi.

"Birlik ve beraberlikte bereket vardır" düsturuyla hareket eden ve bu birlikten güç alarak çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte Bellona Mobilya’da gece vardiyasında çalışan personel ile sahurda buluştu. Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç’a AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, milletvekili adayları Şaban Çopuroğlu ve Hüseyin Okandan ile Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alparslan Baki Ertekin de eşlik etti. Fabrika yemekhanesinde yemek sırasına giren Başkan Büyükkılıç ve Bakan Akar, işçilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Sahur yapan işçilerin masalarını tek tek gezen Büyükkılıç, personele hem işlerinde kolaylıklar diledi, hem de Ramazan aylarını tebrik etti.

Başkan Büyükkılıç, “Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar ile beraber Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Bellona Mobilya’nın alın teri ile rızkını kazanan kıymetli çalışanlarıyla birlikte sahurun bereketini ve güzelliğini yaşadık. Bu keyifli programda bizlere ev sahipliği yapan Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alparslan Baki Ertekin’e ve sofralarını bizlere açan değerli işçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi daim etsin” dedi.

İşçilerin sıcak ve samimi ilgisiyle karşılanan Büyükkılıç, personelle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi ve öz çekim yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sahur programında yaptığı konuşmada, “Hepimiz, hiçbir fark olmaksızın, kendi alanlarımızda ülkemizin büyümesi, güçlenmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son 15, 20 yılda Türkiye, Kayseri nereden nerelere geldi. Temennimiz ve dileğimiz bu istikametle çok daha yoğun bir şekilde çalışmak suretiyle, ülkemizi ve milletimizi çok daha ileriye götürmektir” diye konuştu.

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İHA

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