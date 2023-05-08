Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç'tan 'Ekmeğe Zam' Açıklaması

Erciyes Üniversitesi ile TUSAŞ arasında Uzay Bilimleri ve Uydu Teknolojileri Laboratuvarı iş birliği protokolüne katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gazetecilerin sorusu üzerine yaptıkları açıklamada, Kayseri'de ekmeğe zammın söz konusu olmadığını vurguladılar.

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  • 08.05.2023 18:04
  • Güncelleme: 08.05.2023 18:12
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Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç'tan 'Ekmeğe Zam' Açıklaması
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi ile TUSAŞ arasında Uzay Bilimleri ve Uydu Teknolojileri Laboratuvarı iş birliği protokolüne katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gazetecilerin sorusu üzerine yaptıkları açıklamada, Kayseri’de ekmeğe zammın söz konusu olmadığını vurguladılar.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi ile TUSAŞ arasında Uzay Bilimleri ve Uydu Teknolojileri Laboratuvarı iş birliği protokolü imza törenine katıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, törende gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, “Bugün çok mutlu ve heyecanlı, gururlu olduğumuz bir gündür. Gençlerimizle beraber oturduk, konuştuk, savunma sanayimizi, üniversitemizin yaptıkları faaliyetleri, TUSAŞ’ımızın başarıları heyecan verici gelişmeler var. Bu arada maalesef fitne, fesat yuvalarından kafa karıştırıcı iddialar ortaya çıkıyor. Bu haberi duyar duymaz sayın belediye başkanımızla, valimizle konuştuk. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir. Vatandaşımız rahat olsun” diye konuştu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da yine gazetecilerin sorusu üzerine şu açıklamayı yaptı;

“Ekmeğe herhangi bir zam söz konusu değildir. Bu bilgi kirliliğidir, eğer ihtiyaç duyulursa daha sonraki süreçlerde değerlendirilir. Şuan itibariyle herhangi bir söz konusu değildir. Ekmek Kayseri’mizde 4 TL’dir. Kamuoyuna saygıyla arz olunur.”

İHA

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