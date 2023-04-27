Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç'tan 15 Temmuz şehidinin ailesine ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte Bünyan ziyareti kapsamında 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in Bünyan’daki ailesini ziyaret etti.

Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç’a AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti 24. Dönem Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve milletvekili adayı Hüseyin Okandan ile Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun eşlik etti.

Şehit babası Yahya Yiğit, Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç’a müze haline getirdikleri odada yer alan 15 Temmuz gecesi yaşanan olayların anlatıldığı fotoğrafları, şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’e ait eşyaları duygulanarak anlattı.

‘Şehidimize Allah rahmet eylesin’ diyen Bakan Akar, anı defterine de günün anısına duygu ve düşüncelerini yazdı.

Başkan Büyükkılıç da, şehit Cennet Yiğit’e bir kez daha Allah’tan rahmet dileyip, şehit ailesine baş sağlığı dileyerek, “Bakanımız Sayın Hulusi Akar ile birlikte 15 Temmuz’da hainler tarafından şehit edilen Polis Özel Harekât Cennet Yiğit’in Bünyan’daki evini ve ailesini ziyaret ederek şehidimizin anılarının yer aldığı ve müze haline getirilen odayı gezdik” diye konuştu.