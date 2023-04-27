Bakan Akar Ve Başkan Büyükkılıç'tan 15 Temmuz Şehidinin ailesine ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte 15 Temmuz'da hainler tarafından şehit edilen Polis Özel Harekt Cennet Yiğit'in Bünyan'daki evini ve ailesini ziyaret ederek, şehidin hatıralarının yer aldığı ve müze haline getirilen odayı gezdi.

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  • 27.04.2023 11:41
  • Güncelleme: 27.04.2023 13:26
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Bakan Akar Ve Başkan Büyükkılıç'tan 15 Temmuz Şehidinin ailesine ziyaret
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte 15 Temmuz’da hainler tarafından şehit edilen Polis Özel Harekât Cennet Yiğit’in Bünyan’daki evini ve ailesini ziyaret ederek, şehidin hatıralarının yer aldığı ve müze haline getirilen odayı gezdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bakan Akar ile birlikte Bünyan ziyareti çerçevesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı’nda şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in Bünyan’daki ailesini ziyaret etti. Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç’a AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti 24. Dönem Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve milletvekili adayı Hüseyin Okandan ile Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun eşlik etti. Şehit babası Yahya Yiğit, Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç’a müze haline gelen odada yer alan 15 Temmuz gecesi yaşanan olayların anlatıldığı fotoğrafları, şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’e ait anı olarak kalan eşyaları duygulanarak anlattı. ‘Şehidimize Allah rahmet eylesin’ diyen Bakan Akar, anı defterine de günün anısına duygu ve düşüncelerini yazdı.

Başkan Büyükkılıç da, şehit Cennet Yiğit’e bir kez daha Allah’tan rahmet dileyip, şehit ailesine baş sağlığı dileyerek, “Bakanımız Sayın Hulusi Akar ile birlikte 15 Temmuz’da hainler tarafından şehit edilen Polis Özel Harekât Cennet Yiğit’in Bünyan’daki evini ve ailesini ziyaret ederek şehidimizin hatıralarının yer aldığı ve müze haline getirilen odayı gezdik” diye konuştu.

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İHA

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