Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç’tan STK’lara ‘Bayram’ Ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Milletvekili Adayları Mahmut Gürcan, Deniz Çağan ve ilçe belediye başkanları birlikte Kayseri’deki sivil toplum kuruluşların birleştiği Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği’ni ziyaret ederek, bayramlarını tebrik etti.

Ziyarette konuşan Başkan Büyükkılıç, bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde geçmesinin çok önemli olduğunu ifade ederek, “Bayramlaşma programlarımız sürüyor. Bugün Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği’ni ziyaret ettik. Bayramlaştık. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin” dedi.