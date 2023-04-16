Bakan Akar Ve Başkan Büyükkılıç'tan tarihi kapalı çarşı esnafına ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte tarihi Kapalı Çarşı'da esnafı ziyaret etti.

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  • 16.04.2023 09:22
  • Güncelleme: 16.04.2023 09:58
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Bakan Akar Ve Başkan Büyükkılıç'tan tarihi kapalı çarşı esnafına ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte tarihi Kapalı Çarşı’da esnafı ziyaret etti.

Kentin muhtelif yerlerinde sık sık esnaflarla bir araya gelerek talep ve önerilerini bizzat dinleyen Başkan Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte, İstanbul Kapalı Çarşı’dan sonra en büyüğü olarak kabul edilen Kayseri Kapalı Çarşı’da faaliyet gösteren esnafla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç ve Bakan Akar, Kapalı Çarşı esnafı ve çarşıda alışveriş yapan vatandaşların yoğun sevgi ve ilgisiyle karşılaştı. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Büyükkılıç, tarihi Kapalı Çarşı’nın geçmişten günümüze Kayseri’nin ticaret merkezi olduğunu belirtti. Başkan Büyükkılıç, esnaf dostu bir anlayışla hizmet ettiklerini kaydederek; “Kayseri’miz için ticaret ne kadar önemli ise esnaf kardeşlerimiz de bu şehrin yöneticileri olarak bizler için çok kıymetlidir. Bizlerde gerek çarşılarımızın ihtiyaçları gerek esnaflarımızın talepleri her konuda üzerimize düşeni yapmaya azami gayret gösteriyoruz. Bugün de Kapalı Çarşı esnafımızı ziyaret ederek hasbihal ettik. Her zaman olduğu gibi sıcak ve samimi karşılamalarından dolayı kendilerini teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Büyükkılıç ve Akar, esnaf ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirerek, çarşı esnafına hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu.

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İHA

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