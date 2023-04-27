Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç Tomarza ve Bünyan ilçelerini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri 1. Sıra Adayı Hulusi Akar, seçim gezilerine Tomarza ve Bünyan ilçeleri ile devam etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın da eşlik ettiği seçim gezileri sırasında AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve milletvekili adayı Hüseyin Okandan da hazır bulundu. Ziyaretler, adeta mini mitinge dönüşürken Bakan Akar, ilçe sakinlerine hitap ederek, “Tomarzalı kardeşlerim, memleketimin yiğit insanları, sağ olun, var olun. Tomarza çok daha ileri gidecek. Bunun için ne gerekiyorsa, tarımda, hayvancılıkta, yatırımlarla bütün çalışmaları sonuna kadar götüreceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç da, “Tomarza ilgisi ve sevgisiyle bizleri adeta bağrına bastı. Biz Tomarza’yı seviyoruz ve onların sevgisine layık olmak için, Tomarza için gece gündüz demeden çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Başkan Büyükkılıç ile birlikte Tomarza’da minik sporcularla ve gençlerle bir araya geldi. Bakan Akar burada gençlere ve çocuklara hitap ederek, “Sizlerle övünüyoruz, sizlerle gurur duyuyoruz, geleceğimiz gençlerdir. Sizlerden beklentimiz çok, sizleri çok seviyoruz, sizlere güveniyor, başarılar bekliyoruz, ailelerinize selam söyleyin” dedi.

Başkan Büyükkılıç ise, “Maşallah sporun insan vücudundaki olumlu etkisinden olacak yavrularımız çok enerjiktiler. Bahtları açık olsun” şeklinde konuştu.

BÜNYAN’DA DA BÜYÜK SEVGİ GÖSTERİSİ

Tomarza ziyaretinin ardından Bünyan ilçesine geçen Bakan Akar, Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, burada da sıcak ve samimi ilgiyle karşılaştı. Bünyan’da Bakan Akar, “Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu güzel karşılamadan dolayı, samimi, kardeşçe yaptığınız ev sahipliğinden dolayı şahsım adına, başkanlarım adına sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Sizlerin bu sevgisi, bize olan güveni, duası olduğu müddetçe Allah’ın izniyle bizim yenemeyeceğimiz zorluk, aşamayacağımız engel yok” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç da, “Tomarza ve Bünyan ilgisi ve sevgisiyle bizleri adeta bağrına bastılar. 16 ilçe belediyemiz ile birlikte çalışmalarımız sürecek. En büyük gücümüz birlikteliğimiz” diye konuştu.