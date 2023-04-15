Bakan Akar, vekil adayı Mete Kurt’u ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi öncesi adaylar sahaya indi. Esnaf ve vatandaş ziyaretinde bulunan adaylar parti projelerini ve kendilerini anlatıyor. Kayseri'den aday gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, seçim çalışmaları kapsamında Cumhur İttifakı ortaklarından MHP'nin adaylarını da ziyaret ederek başarı diledi.

MHP Kayseri 4. Sıra Milletvekili adayı ve terör gazisi Mete Kurt'u seçim standında ziyaret eden Akar, bir süre sohbet etti. Akar ve Kurt birbirlerine başarı diledi.