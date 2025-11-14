Bakan Aşkın Bak 'Kayseri'de 2.660 öğrenci kapasiteli yurt yapımı devam ediyor'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada, KYK yurtlarının kapasitesinin artırıldığını ve yapımı devam eden yurtların olduğunu ifade etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, 42 ile 50 bin arasında yurt kapasitesini artıracaklarını belirterek; “KYK yurtlarımızla ilgili 1 milyonun üzerine çıktık yurt kapasitesinde, artarak da devam ediyor yurt inşaatımız. Önümüzdeki yıl da planlaması yapılan talepler de var, onları da değerlendiriyoruz. Öğrenci sayısına, öğrenci kaydına ve buna bağlı yaklaşık olarak yapımı devam edenler tamamlandığı zaman 42 ile 50 bin arasında bir yurt kapasitesini tekrar sisteme sokacağız” ifadelerini kullandı.

İnşaatı devam eden KYK yurtları hakkında açıklamalar yapan Bakan Aşkın Bak, “İnşaatı devam edenler: Adana Sarıçam'da var, Ankara Çankaya'da var 2.500'lük, Çankaya'da bir tane daha var 1.500'lük, Antalya'da 1.000'lik. Yine, Finike'de 150, Antalya Alanya'da 1.500, Aydın Söke'de 500, Bursa İnegöl'de 305, Gemlik'te 500, Bursa Yıldırım 750, Düzce Akçakoca 200 yine Edirne'de 2.000'lik yapıyoruz, Eskişehir'de yapıyoruz 2.000'lik, Gaziantep Şehitkamil'de 2.000'lik yapıyoruz. İstanbul Başakşehir'de 4.000, İstanbul Sarıyer'de İstanbul Teknik Üniversitesi kampüsünde 1.300, İstanbul Tuzla'da 1.500; bu da Medeniyet Üniversitesi içerisinde. Kahramanmaraş 12 Şubat Üniversitesinde bitmek üzere, oranı yüzde 89. 12 Şubatta, 1.333. Yine, 2.000” diye konuştu.

Kayseri’de de KYK yurdu yapımının devam ettiğini ifade eden Bakan Aşkın Bak, “Yine, planladığımız Karabük'te 500, Eskipazar 500, Karabük Merkez 400, Kastamonu Çatalzeytin 400, Kayseri'de 2.660 başta olmak üzere bunlar devam ediyor. Rize'de aynı şekilde yapılan var, Samsun Ondokuz Mayısta yapacağız, Urfa'da yapıyoruz. Yalova'da yapımı devam eden var, Zonguldak'ta var, Ereğli'de var. Dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanında bu yurtları yapmaya devam ediyoruz. Bir yandan da tabii, bu

kapasiteyi öğrencilerimiz için, çok daha rahat ortamlarda konaklamaları için, barınmaları için de gerçekleştirmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.