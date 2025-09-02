Bakan Bak, 'Gururla ifade ediyorum ki GSB yurtları 1 milyon yatak kapasitesine ulaştı'

2025-2026 eğitim öğretim yılı yurt başvurularının bugün başlamasıyla birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıklama yaptı. Bakan Bak, yaptığı açıklamada GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı)’na bağlı yurtların yatak kapasitesinin 1 milyona ulaştığının altını çizdi. Ayrıca, Türkiye’deki GSB yurtlarının merkezi yönetim anlayışı, düşük maliyet avantajı ve yaygın kapsama alanı ile dünyada tek olduklarını vurguladı. Bakan Bak, “Gururla ifade ediyorum ki; bugün GSB Yurtlarımızda tam olarak 1 milyon yatak kapasitesine ulaşmış bulunuyoruz. Türkiye, Avrupa’nın en yaygın ve en kapsayıcı öğrenci yurdu ağına sahiptir. Sadece nicellik açısından değil, nitelik açısından da ülkemiz yurt hizmetlerinde açık ara öndedir. Genel olarak dünyada 3 model öne çıkar; devlet destekli yurtlar, üniversiteye bağlı kampüs içi rezidanslar ve özel yurtlar, apartman tipi yurtlar. Türkiyedeki GBS yurtları ise; merkezi yönetim anlayışı, düşük maliyet avantajı ve yaygın kapsama alanı ile çok ciddi bir fark oluşturuyor. Türkiye modeli devlet güvencesi ile hem en ucuz hem de en yaygın erişilebilir yurt sistemini dünyada aynı anda sağlayan tek örnektir” şeklinde konuştu.