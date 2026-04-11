Bakan Bayraktar, “2026’da 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayacağız”

AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından Orta Anadolu Bölge Strateji Toplantısı Kayseri’de yapıldı. Yapılan toplantıya; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve teşkilat üyeleri katıldı. Yapılan toplantının ardından Bakan Bayraktar, Kayseri Valiliği’ne ziyarette bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptığı açıklamada; 2026 yılında 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının karşılacağını, 2028’de bu sayının 4 katına çıkacağını ve 16-17 milyon vatandaşın doğal gaz ihtiyacının Karadeniz’de çıkarılan doğal gazla karşılanacağını belirtti. Bakan Bayraktar, “Türkiye artık kendi denizlerinde doğal gaz arıyor, petrol arıyor ve bu kararlılıkla yürüttüğümüz bu çalışmalar 2020’de, yani 2016’da bu strateji değişikliğiyle, bu paradigma değişikliğine Türkiye gitti. Yine bu petrol sektörü açısından çok kısa bir süre içerisinde, 4 yılda biz bunun neticesini almaya başladık. 2020 yılı pandeminin tam ortası, hatırlayınız maskelerle dolaştığımız günler. O ortamda Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini yaptı. O keşif yine çok kısa bir süre içerisinde, 2023 yılının nisan ayında, ‘Sakarya Gaz Sahası’ adını verdiğimiz bu sahadan aldığımız gazı Zonguldak’a getirdik. Orada büyük bir törenle o gazı yaktık ve şimdi evlerimizde, 4 milyon hanede bu doğal gazı kullanılır hale getirdik. Evlerimizde kullandığımız doğal gazda dışa bağımlılığımızı azaltmaya başladık. 2026 önemli bir yıl, inşallah bunu iki katına çıkaracağız, 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayacağız. 2028’de dört katına çıkaracağız, yaklaşık 16-17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayacağız. 22 milyon hanede doğal gaz var, 16-17 milyonun doğal gazını kendi gazımızla Karadeniz’den karşılar hale geleceğiz” şeklinde konuştu.