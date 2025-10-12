Bakan Bayraktar 'Dünyanın 6. büyük elektrik şebekesine sahip Türkiye'de 30 milyar dolarlık dev yatırım başladı'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin elektrik iletim ve dağıtım altyapısında büyük bir dönüşüm sürecine girdiğini açıkladı. Bakan Bayraktar, dünyanın 6’ncı büyük elektrik şebekesine sahip olan Türkiye’nin, yeni dönemde daha güçlü, dirençli ve çevreci bir enerji altyapısı inşa edeceğini belirtti. Bakan Bayraktar, “Ekonomimizin belkemiği olan elektrik iletim ve dağıtım şebekemizi yeni döneme hazırlıyoruz. Güneş ve rüzgarda 120 bin MW’lık kurulu güce ulaşırken elektriği doğudan batıya, kuzeyden güneye kesintisiz taşımak için büyük bir altyapı dönüşümü başlattık. 30 milyar dolarlık yatırım, 15 bin km yeni yüksek gerilim hattı, yeni trafo merkezleri ve transformatörler Önümüzdeki 10 yılda enerji otoyollarımızı genişleterek daha güçlü, dirençli ve yeşil bir altyapı kuracağız” ifadelerini kullandı.