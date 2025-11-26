Bakan Bayraktar, 'Elektrik tüketimimiz 2050 yılına geldiğimizde 3 kat artacak'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Sanayi Odası Meclisi'nin Kasım ayı Olağan Toplantısı'nda konuştu. Bakan Bayraktar, Türkiye’nin elektrik tüketiminin 2050 yılında 3 kat artacağını ve Türkiye’nin enerji talebininin büyüdüğünü belirterek, “Türkiye’nin enerji talebi büyüdü. Büyümeye de devam edecek. Çünkü dünyadaki küresel trendlere baktığımızda şunu görüyoruz: Dünyada da benzer şekilde enerji talebi artıyor. Artık dünyada yeni bir ekonomik döneme girildiğini görüyoruz. Yapay zekanın çok yoğun bir şekilde hayatımıza girdiği bir sürece doğru gidiyoruz. Dolayısıyla dünyadaki trendlere baktığımızda; artan talep, artan elektrikleşme yani ekonominin bütün alanlarında elektriğin daha yoğun bir şekilde hayatımıza girdiği bir süreç yaşıyoruz. Dijitalleşme bunun beraberinde. Dolayısıyla böyle bir süreci yaşayan bir dünya var. Türkiye’ye baktığımızda da benzer trendleri ülkemizde görüyoruz. Türkiye’nin enerji talepleri artmaya devam edecek. Enerjiye yatırım yapmak isteyenlere duyurulur. Bugün 350 telewatt olan elektrik tüketimimiz, en muhafazakar tahminlerimizle 2050 yılına geldiğimizde 3 kat artacak” açıklamalarında bulundu.