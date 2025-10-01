Bakan Bayraktar, 'Elektrik ve doğal gaza zam yok'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz zammı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, Covid-19 dönemiyle beraber elektrik ve doğal gaz faturalarında 86 milyona destek sağlandığını belirterek, "Destekle alakalı hazinenin üzerinde 600 milyar liralık bir yük bulunuyor. Doğal gazda da elektriğe benzer bir şekilde tüketim esaslı bir düzenleme planlıyoruz. Yeni yılla birlikte bu modeli açıklayacağız. Kışa girerken elektrikte ve doğal gazda bir zam düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.