Bakan Bayraktar, 'Güneş, Türkiye'nin bir numaralı gücü haline gelecek'

AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından Orta Anadolu Bölge Strateji Toplantısı Kayseri’de yapıldı. Yapılan toplantıya; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve teşkilat üyeleri katıldı. Yapılan toplantının ardından Bakan Bayraktar, Kayseri Valiliği’ne ziyarette bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptığı açıklamada güneşin Türkiye’nin önemli bir enerji gücü haline geleceğini ifade ederek, “Biz de kendi elektriğimizi üretiyoruz. Türkiye AK Parti iktidarında son 15 yıla bakın, rüzgar ve güneşte ki bu sene ilginç bir sene olacak 2026. Türkiye’deki kurulu güçte güneş bütün kaynakları geçiyor. Hidroelektrik santralleri geçecek, zaten doğal gazı ve kömürden daha fazla ama güneş bir numaralı Türkiye’nin kurulu gücü açısından, belki ürettiği elektrik açısından değil ama bir numaralı gücü haline gelecek. Türkiye’nin muazzam bir yenilenebilir enerji potansiyeli var. Hem rüzgarımız, hem güneşimiz, jeotermalimiz. 2026 bizim için önemli bir milat. Uzun dönemli enerji planlamamızı, yani önümüzdeki 30 yılı planladığımız bir sürece giriyoruz. Elektriği işin merkezine koyuyoruz. Yani burada anlatılıyor ya biz mutfakta da elektrik kullanmamız lazım. Ulaştırmada şu anda özellikle Togg’un gelişiyle beraber Türkiye’de ciddi bir elektrikli araç artışı oldu. 400 binin üzerinde araç oldu. Dolayısıyla her alanda elektriğin yoğun olduğu ama bunu da temiz çevreci kaynaklardan ağırlıklı olarak karşıladığımız bir Türkiye hedefimiz var. Önemli, iddialı hedeflerimiz var. 4 tane reaktörün inşası Mersin Akkuyu’da devam ediyor. Birinci reaktörün yüzde 95’i tamamlandı. Şimdi testleri devam ediyor. Hedefimiz bu yılın sonuna kadar inşallah ilk elektriği Akkuyu Nükleer Santrali’nden üretebilmek. Nükleerle ilgili de çok tartışmalar var. Bunu yüzde 95’e getirdik, beni en iyi Kayserililer anlar. Ana muhalefetin bir genel başkan yardımcısı çıkıyor diyor ki yüzde 95’e gelmiş bir tesisten bahsediyorum, ‘Derhal durdurulmalıdır, bunu bırakalım’. Yüzde 95’e gelmiş, yani yüzmüşüz yüzmüşüz kuyruğuna gelmiş, adam bunu durdurmaktan bahsediyor. İnşallah nükleer enerjide Türkiye teknolojiye sahip ve teknolojiyi ihraç eden bir konumda Türkiye Yüzyılı'nda olacak. Nükleerdeki hedefimiz budur” açıklamalarında bulundu.

“Türkiye, günlük 80 bin varil petrol üretimine ulaştı”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptığı açıklamada Türkiye’nin günlük 80 bin varil petrol çıkardığını ve Gabar Dağı’nda bulunan petrol rezervlerinin terörden temizlenerek ortaya çıkarıldığını belirtti. Bakan Bayraktar, “Yıllarca terörle anılan, biz oraya gittiğimizde oradaki askeri yetkililerimiz, güvenlik güçlerimiz bize diyorlardı ki: 'Bakanım şu dağda 700 tane teröristle baskın olmuş’. Şimdi o dağlarda yüzlerce kuyu açtık. Yüzlerce kilometre yol yaptık. 700 kilometrenin üzerinde o dağlarda yollar var ve Türkiye şu anda 2021 yılında bu keşfettiğimiz petrolle beraber günde yaklaşık 80 bin varillik bir üretime ulaştı. Bunun bugünkü petrol fiyatlarıyla yaklaşık bize katkısı 3,5 milyar dolara yakın. Yani çok önemli bir ekonomik katkısı var. Bu kadarlık petrolümüzü dışarıdan ithal etmiyoruz, artık rafinerilerimiz kendi petrolümüzü kullanıyorlar. Ama esas bunun ötesinde, adı terörle anılan, girilemeyen, gidilemeyen, kan ve gözyaşının olduğu bir yerde bizim çocuklarımızın da gözlerinde hayaller, ümitler, geleceğe dair beklentiler belki yoktu, olamıyordu o dönemde. Ama ne zaman ki terörden bölge temizlendi, işte o zaman oradaki bu çalışmalar vücut buldu, bu çalışmaların neticesini almaya başladık ve milyonlarca yıldır toprağın altında olan, o dağların altında olan petrol şimdi artık ekonomimize katılır hale geldi. Türkiye petrolünü ve doğal gazını kendi karalarında ve denizlerinde, Mavi Vatanı'nda arayan, bulan, üreten bir ülke haline geldi. Bizim açımızdan da şöyle bir şey var: Kendine özgüveni gelişmiş, kendine güveni artmış bir Türkiye petrolleri, bir çalışan grubumuz, artık biz bu işi dünyanın her yerinde yaparız diyebilen bir kitleye sahip olduk. Onun için Gabar önemli, onun için Karadeniz önemli. Ama dediğim gibi ihtiyaç büyük, bunlar yetmez; durmak yok, sondaja, aramaya, bulmaya inşallah devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.