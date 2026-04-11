Bakan Bayraktar 'Kayseri'nin artan bir enerji talebi var'

Ticaret Odası İstişare Toplantısı, Rıfat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Toplantıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Konseyi Başkanı Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, sektör temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Kayseri’nin son 20 yılda birçok konuda gelişim gösterdiğini ve buna oranla enerji talebinin arttığının altını çizen Bakan Alparslan Bayraktar, "2002 yılından bugüne Kayseri'de şöyle rakamlara baktım: 420 bin abone varmış o gün, bugün 900 bin abone var. Mesken abonesi 356 binmiş, konut abonesi; bugün o rakam 760 bin. Yani iki kat civarına artan bir aboneleşme ve yeni diyelim tüketici var. Fakat daha ilginç olan rakam şu: Tüketime baktığımızda, tüketim o günden bugüne yaklaşık 5 kat büyümüş. Yani Kayseri ekonomisi, 4 milyar dolara yakın bir ekonomik büyüklükten bahsettiniz; sanayisiyle, ticaretiyle, tarımıyla, turizmiyle beraber Kayseri hakikaten çok büyük bir ivme ile son 20 yıl içerisinde büyümüş. Dolayısıyla artan bir enerji talebiniz var” açıklamasını yaptı.

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığına değinen Bakan Bayraktar; “İkinci açmazımız da Türkiye'de maalesef en büyük karşı karşıya olduğumuz ve şu anda ekonomimizin üzerinde de cari açık yönüyle, döviz baskısı yönüyle en önemli etkilerden bir tanesi Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığı. Onun için Millî Enerji ve Maden Politikası olarak diyoruz ki biz Türkiye'yi mutlak surette, en hızlı şekilde enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmamız lazım. Türkiye kullandığı üç birim enerjinin ikisini ithal ediyor. Doğal gaz ithalatı, petrol/petrol ürünleri ithalatı, kömür ithalatı. Ve malumunuz bunların fiyatlarının hiçbirisini burada biz belirlemiyoruz. Bunlar küresel piyasalarda belirlenen emtialar ve oradaki oluşacak fiyat dalgalanmaları. Son Hürmüz hadisesi, İran-Amerika-İsrail savaşının getirdiği neticeyi hepimiz yaşamaya başladık, bütün dünya yaşamaya başladı” diye konuştu.

Enerjide artan talep ve dışa bağımlılığı azaltma yönündeki çalışmalara dikkat çeken Bakan Bayraktar; “2022 yılında 96,5 milyar dolar enerji ithalatına para ödeyen, fatura ödeyen bir Türkiye var. Bu her yıl 60-70 milyar dolarlar civarında ve biraz önce ifade ettiğim gibi cari açıkta bizim önümüzdeki en büyük problemlerden bir tanesi. Zaman zaman şöyle açıklamalar var: 'Enerji dışı cari açığımız işte veya cari fazlamız var.' Enerjiyi kenara koyamıyoruz ki; enerjisiz ekonominin çarklarının, sanayinin çarklarının dönmesine imkân yok. Dolayısıyla bu iki açmazı, yani artan talep ve de enerjide dışa bağımlılığı biz bir arada çözmemiz lazım. Türkiye bunun için neler yapıyor? Türkiye bunun için özellikle en önemli konuşacağımız konulardan bir tanesi; büyük bir potansiyelimizin olduğu yenilenebilir enerji. Ki son 15 yılda 25 bin megavatı aşan güneş gücü, 15 bin megavat civarında rüzgâr gücüyle Türkiye 40 bin megavata güneş ve rüzgârda ulaştı hamdolsun. 1600-1700 megavatları bulan jeotermaliyle, biyoyakıtlarıyla, biyoatıktan üretilen elektrikle beraber de önemli miktarda ve tabii ki hidrolik kaynaklarımızla ki Kayseri'de önemli bir HES kurulu gücümüz de var. Bunlarla beraber önemli miktarda bir yenilenebilir enerji potansiyeli ve gelişimi söz konusu Türkiye'de” ifadelerini kullandı.

Kayseri Ticaret Odası’nda (KTO) düzenlenen ‘Türkiye’nin Enerji Vizyonu İstişare Toplantısı’na, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Dursun Ataş, Murat Cahid Cıngı, Bayar Özsoy, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, belediye başkanları ve KTO üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, “Yenilenebilir kaynakların şebekeye daha dengeli ve stabil aktarılması için depolama yatırımlarına yönelik teşviklerin verilmesi, sanayicimizin önünü açacaktır. İşletmelerimizin kendi çatılarına kurmak istediği GES yatırımlarında karşılaşılan trafo kapasite yetersizlikleri ve kota sorunlarının aşılması, son yapılan mevzuat değişikliği ile saatlik mahsuplaşma en büyük problemlerimizden birisidir. Mahsuplaşma sisteminin aylık bazdan saatlik bazda uygulanmaya başlanması, özellikle üretim ve tüketim dengesinin gün içerisinde değişkenlik göstermesi nedeniyle yatırımcıların gelirlerini önemli ölçüde azaltmıştır. Mahsuplaşma sisteminin yeniden aylık bazda uygulanması, dağıtım bedellerinin maliyet esaslı, makul ve öngörülebilir bir seviyeye çekilmesi, mevcut yatırımların korunmasına yönelik geçiş süreci düzenlemeleri yapılması, destek süresi sona ermiş santraller için ayrı bir tarife veya koruyucu mekanizma oluşturulması yeşil dönüşüm sürecimizi hızlandıracaktır” diye konuştu.

"ÖZEL TEŞVİK VE TARİFE MODELLERİ ÜRETİM AZMİMİZİ ARTIRACAKTIR"

Sözlerini sürdüren Gülsoy, “Bu süreçlerin hızlanması, 3 bin 500 megavatlık yeni kapasitelerin çok daha hızlı devreye girmesini sağlayacaktır. Enerji maliyetleri konusunda, özellikle stratejik üretim yapan KOBİ’lerimize yönelik daha rekabetçi olabilmeleri için özel teşvik ve tarife modelleri üretim azmimizi artıracaktır. Kayseri, maden çeşitliliği bakımından da zengin bir şehirdir. Maden arama ve işletme süreçlerindeki bürokratik süreçlerin sadeleştirilmesi, bu cevherlerin ekonomiye kazandırılmasını sağlayacaktır. Rehabilitasyon bedelleri ödemelerinin nakit dışında banka teminat mektubu veya ipotek vererek karşılanması, ÇED süreçlerinin kısaltılması, Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin, özellikle asgari ücret ve genel gider artışlarından olumsuz etkilenmemesi adına; kar marjlarının maliyet artışlarıyla uyumlu hale getirilerek işletme sermayelerinin korunmasını, Sektörün anayasası hükmündeki 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun, günün ekonomik gerçeklerine ve sektör paydaşlarının taleplerine göre güncellenerek daha dinamik bir yapıya kavuşturulmasını istirham ediyoruz” dedi.

