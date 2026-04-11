Bakan Bayraktar: 'KCETAŞ örnek gösterdiğimiz şirketlerden bir tanesi'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi programa katılmak üzere Kayseri’ye geldi. Bakan Bayraktar, kentteki ziyaretleri kapsamında ilk olarak Kayseri Valiliği’ni, daha sonra AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nı, sonrasında ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Bakan Bayraktar yaptığı açıklamada, “Kayseri, ülkemizin göz bebeği şehirlerden. Bildiğiniz gibi ülkemize her alanda katkı yapan, sanayisiyle önemli bir imalat kabiliyeti olan, ticaret yönüyle özellikle kış turizmiyle, tarım hayvancılığıyla beraber hakikaten ülkemizin gücüne güç katan önemli şehirlerimizden bir tanesi. Biz de bugün buradaki birkaç programa iştirak etmek, tabii Kayseri’nin hem buradaki gelişmeleri hem de bizlerden beklentilerini burada yerinde müşahede etmek için geldik. KCETAŞ bizim örnek gösterdiğimiz şirketlerden bir tanesi. Çünkü elektrik ve doğalgaz hizmetleri vatandaşlarımızın olmazsa olmaz hizmetleri ve bunların kaliteli olarak sunulması, kalitesinin artması en önemli beklentimiz. Bu anlamda hakikaten Kayseri ve civarı bölgesi sizlerin yönetiminde çok iyi bir yönetim oluyor ve iyi işler yapıyor. Dolayısıyla bu işin yapılabildiğini göstermesi açısından Türkiye’nin geri kalanına önemli bir hizmet görüyor” şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Hem elektrik şirketimizin yönetiminde olmak hem de bizimle uyum içerisinde çalışan Kayserigaz’ımızı da göz ardı etmeden KASKİ’miz zaten bizim kuruluşumuz. Altyapı kuruluşlarıyla olan diyalogumuzun derinliğinin esas olduğunu takdir edersiniz. Bu da hizmeti hem hızlandırıyor hem kalitesini artırıyor, süreci de iyi yönetiyor” ifadelerine yer verdi.