Bakan Bayraktar, 'Türkiye, nükleere sahip olmak zorunda'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin nükleere sahip olmak zorunda olduğunu belirterek, 'Türkiye, dünyadaki birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi mutlak suretle nükleere sahip olmak zorunda. Kesintili kaynakların yanına mutlaka temiz, kesintisiz baz yük dediğimiz nükleer gibi çok önemli bir gücü koymak zorundayız. Şimdi ilk reaktörlerimiz Akkuyu'da yükseliyor. Birinci reaktörde yüzde 90'ların üzerinde tamamlanmaya erişmiş durumdayız' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TEKNOFEST’te açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, gençlerin her zaman destekçisi olacaklarını belirterek Türkiye’nin de nükleere sahip olmak zorunda olduğunu vurguladı. Bakan Bayraktar, “Türkiye, dünyadaki birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi mutlak suretle nükleere sahip olmak zorunda. Kesintili kaynakların yanına mutlaka temiz, kesintisiz baz yük dediğimiz nükleer gibi çok önemli bir gücü koymak zorundayız. Şimdi ilk reaktörlerimiz Akkuyu'da yükseliyor. Birinci reaktörde yüzde 90'ların üzerinde tamamlanmaya erişmiş durumdayız.Ülkemiz için geleceğimiz için aydınlık yarınlarımız için birer ümitsiniz. Sizlerin çalışmalarıyla Türkiye'nin geleceğinin çok daha aydınlık olacağına inanıyoruz. Biz her konuda sizlere destek olmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

