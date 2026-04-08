Bakan Bayraktar ve Teşkilat Başkanı Büyükgümüş Kayseri'ye geliyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş Kayseri'de gerçekleştirilecek AK Parti Orta Anadolu Koordinatör Toplantısı'na katılmak üzere kente geliyor.
AK Parti Orta Anadolu Koordinatör Toplantısı Kayseri’de gerçekleştirilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumartesi günü bir otelde düzenlenecek programa katılacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ise Pazar günü toplantı kapsamında kente gelecek.