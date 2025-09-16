Bakan Bolat, 'Fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı tüketiciyi koruyacağız'

KAYSERİ (1HA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tüketicileri fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı koruyacaklarını belirtti. Bakan Bolat, temel hedeflerinin, tarımsal üretimi artırarak gıda arz güvenliğini sağlamak ve vatandaşların gıda ve tarımsal ürünlere makul fiyatlardan ulaşmalarını kolaylaştırmak olduğunu ifade etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tüketicileri fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı koruyacaklarını bildirerek temel hedeflerinin tarımsal üretimi artırarak gıda arz güvenliğini sağlamak olduğunu ifade etti. Bakan Bolat, “Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen tarım ülkeleri arasında yer alan ülkemiz iç piyasasında dengeli, öngörülebilir ve istikrarlı bir yapıyı inşa ederek, vatandaşlarımızın refah seviyesini, alım gücünü ve temel ihtiyaçlarına ulaşmasını sağlarken aynı zamanda tarımsal üretimi de artırmayı hedeflemekteyiz. Toplantımızda ilgili bakanlıkların kurmaylarıyla 2025 yılının ilk 8 ayının genel değerlendirmesini yaptık ve alınacak yeni tedbirleri, ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri ele aldık. Bakanlıklar olarak, üreticilerimizle ve sektörlerimizle yakın koordinasyon içerisinde hareket ederek, ülkemizin tarım ve gıda sektörlerini kapsayan güçlü bir yol haritasını inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.