Bakan Bolat 'Para biriktirir gibi ihracatımızı yükseltmeye çalışıyoruz'

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) tarafından Kayseri şubesi ev sahipliğinde düzenlenen 5. Kültepe Ekonomi Zirvesi Kayseradar medya sponsorluğunda gerçekleşti. Programa, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ve protokol üyelerinin katılımıyla, ASKON Kayseri Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Burada konuşma yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Bu ticaret savaşları artan korumacılık ortamında adeta kumbarada para biriktirir gibi ihracatımızı da adım adım mal ve hizmetler olarak yükseltmeye çalışıyoruz. Geçen seneyi toplam 377 milyar Dolar mal ve hizmet ihracatı ile bitirmiştik. Bu yıl hedefimiz 390 milyar Dolar en azından, bunu da başarıyla gerçekleştireceğiz. Cari açık diye bir sorununuz kalmadı. Geçen yıl 10 milyar Dolara düşürdük. Bu yılda ilk 3 ay itibariyle açıklandı 12,6 milyar Dolar da kontrollü bir seviyede tutuyoruz. Bunun anlamı dış borçlanma ihtiyacının azalması demektir. Hizmetler sektöründe 62 milyar Dolar cari fazla veren bir ülkeyiz. O sayede işlemler açığımızı azaltıyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak bu yıl 33 milyar liralık ihracatçılara destek bütçemiz. 52 milyar Dolarlık Eximbank ihracat desteklerimiz hem sigorta hem ihracat finansmanı için. Günde 4 milyar lira ihracatçılara yüzde 29 kredi vermemiz, Türk Bank'ın devreye girmesi. Bu yıl sonuna kadar İnşallah o da 150 milyar liralık destek vermiş olacak ihracatçılarımıza. İGE(İhracatçı Geliştirme Şirketi) o da 114 milyardan 165 milyara çıkaracak kefalet miktarını. Bunlarla bu desteklerimiz devam edecek. Kurumlar vergisinde 5 puanlık indirim devam ediyor ve ihracatçılarımızın Merkez Bankası'na bozdurdukları ihracat dövizi karşılığında yüzde 2’den 31 Temmuz'a kadar yüzde 3’e düşürdük destek primini. Bütün bunlarla Türkiye'mizi büyütmeye çalışıyoruz. Dış müteahhitlerimiz 540 milyar Dolarlık ihale bedelini geçtiler. Bunun 490 milyar Doları son 22 yılda AK Parti hükümetleri döneminde başarıldı ve dünya ikincisi oldu. 137 ülkede Türk müteahhitleri gerçekten büyük işler yaptılar. Burada uluslararası yatırımların katkısını da mutlaka almamız lazım” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Bu dönem içerisinde, kargaşa içerisinde İsrail ile ticaret yapıyor yalanını hiç kimse ne olur ağzına almasın. Siyaset yapacağız diye binde bir puan oyumuzu artıracağız diye yalan haberlere fırsat vermesin. Çünkü şu anda bizim huzura ihtiyacımız var. 86 milyon huzurla birlikte olmaya ihtiyacımız var. İslam dünyasının bir ve beraber olmaya insanlık için gayret gösterenlerin el ele kol kola vermeye İhtiyacı var. Sadece müslümanlar için demiyorum, tüm insanların huzur bulabilmesi için kol kola girip şiddeti savunanların, soykırım yapanların lanetlenip onları durdurmaya ihtiyacımız var” açıklamasını yaptı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, “Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat. Bu ihracat konusunda Ticaret Bakanlığımızın son başarılarını büyük bir gururla izliyoruz. Gerçekten gurur kaynağı, iftihar kaynağı yapılan bu çalışmalar. Burada yerli sanayicilerimize diyoruz ki; ticari çalışmalarda sadece ana babadan bildiğiniz bilgilere gitmeyin. Vizyonunuzu biraz geliştirin. Oğlunuzu, kızınızı dünyanın belli merkezlerini gönderip, orada tahsil ve tecrübe kazanmalarına imkan verin. Onların getirdikleri ile vizyonunuzu bir daha gözden geçirin” ifadelerine yer verdi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Bu zirvenin Kayseri’ye katkısı, görünenden çok ötede. Artık Kayseri’nin önemli bir değeri haline geldi. Büyük emek sarfedildi. Büyük çabalar verildi. Koca bir şehrin sahiplendiği bir zirve haline geldi. Artık Askon’dan da çıkıp koca bir şehrin zirvesi haline geldi” diye konuştu.

Askon Genel Başkanı Orhan Aydın konuşmasında, “2018 yılında insanlık tarihinin ilk kayıtlarının tutulduğu kadim Kültepe ismini, yerli ve milli ekonomimizin simgesi haline getirerek dijitalleşen dünyada bu kadim mirası sürdürebilir ve kapsayıcı bir ekonomik modele dönüştürme sorumluluğu ile yola çıktık” ifadelerine yer verdi.

Askon Kayseri İl Başkanı İlker Barlı ise “Askon Kayseri şubesi olarak şehrimizin üretim gücünü, ihracat kabiliyetini ve girişimci potansiyelini uluslararası düzeyde daha görünür ve etkin hale getirmektir” şeklinde konuştu.