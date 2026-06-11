Bakan Bolat, “Ticaret Bakanlığı'nın merkezinde Kayseri güçlü bir pozisyonda”

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı’nda 11-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Kayseri 2. İl Tanıtım Günleri, yapılan açılış töreni ile birlikte bugün başladı. Gerçekleştirilen açılış törenine Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Muhammed Ali Temel, ilçe belediye temsilcileri, esnaflar ve Kayserililer katıldı. Kayseri 2. İl Tanıtım Günleri’nin açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı'nın merkezinde Kayseri’nin güçlü bir pozisyonda olduğunu belirterek, “Ticaretin kalbi Kayseri'ye Ticaret Bakanı'nın mutlaka açılışa gelmesi lazım. Ticaret Bakanlığı olunca iki bakan yardımcısı Kayserili. Birisi Mahmut Bey Develili, diğeri Volkan Ağar Bey o da İncesulu. İhracat Genel Müdürü de Tomarzalı. Teftiş Kurulu Başkanı da Kayserili. Yani Ticaret Bakanlığı'nın merkezinde Kayseri güçlü bir pozisyon almış durumda. Kayseri'yi şehirciliğin de merkezi olarak görüyorum. Kayseri belediye başkanlarımız, hükümetimizin icraatlarıyla muhteşem bir şehir haline geldi. Kayseri ticaretin merkezi. Ekonomi denilince İstanbul'dan sonra Kayseri her zaman hatırlanır. Çalışkan, akıllı, tutumlu, hayırsever tüccarlarıyla bilinen bir şehirdi. Ama Kayseri ayrıca bir sanayi şehri haline geldi. Bugün mobilyadan çelik kapılara, makine sektöründen yan sanayiye, savunma sanayinin başlaması, hazır giyim, tekstil gibi birçok sektörlerde Kayseri sanayi artık rekabette büyük bir ivme kazandı” açıklamalarında bulundu.

‘KAYSERİ’MİZ BİR YILDIZ GİBİ PARLIYOR’

Bakan Bolat, Kayseri’nin doğal güzellikleri ile meşhur bir şehir olduğunu, kayak turizminin başkenti olduğunu ve bir ihracat şehri olduğunu belirtti. Kayseri’nin 2025 yılında 3,8 milyar dolar ihracat yaptığını ve 23 yıllık iktidar döneminde toplam 172 milyar lira kamu yatırımları gerçekleştirildiğinin de altını çizen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Kayseri doğal güzellikleriyle meşhur bir şehrimiz. Erciyes heybetli, haşmetli, gerçekten insan bakmaya doyamıyor. Kayak turizminin merkezi olduğu Erciyes turizmde de büyük bir atak gösterdi. Yine ulaştırmada Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya giden yollar Kayseri'den geçerek devam ediyor. Aynı şey dönüşte de söz konusu. Kayseri aynı zamanda bir ihracat şehri. Rakamlara baktığımızda Türkiye'nin önde gelen ihracat şehirlerinden bir tanesi konumuna geldi. Kayserililer ürettiği ve yurt içine sattıkları kadar dünyaya da sattıkları için büyüdüler ve ihracatta büyük başarı gösterdiler. Geçen yıl yaklaşık 4 milyar dolara yakın, 3,8 milyar dolar mal ihracatı kaydetti Kayseri. İthalata baktığımızda ise 1,7 milyar dolar. Kayseri'de ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 222. Yani yarıdan fazlasıyla dış ticaret fazlası elde eden bir şehrimiz. Bu sene de iyi gidiyor. İlk 5 ayda yine artış var. 1,6 milyar dolar ihracat ve ithalatında yüzde 4,5 bir azalış var. 728 milyon dolar ithalat yapmış. Bu anlamda da dış ticaret fazlası vermeye devam edecek. Kayseri Serbest Bölgesi de büyüyor, gelişiyor. 147 firma yaklaşık 6 bin 200 istihdam sağlıyor. İhracat destekleri anlamında Kayseri'ye geçen yıl 428 milyon lira ihracatçılara hibe desteği verdik. 32 bin 800 esnaf kardeşimiz Kayseri'de iş yapıyor, ticaret yapıyor. Son 23 yılda iktidarımız döneminde tam 57 bin kez esnaflarımız finansman desteklerinden yararlanmış. 8,5 milyar lira esnaflarımıza bu anlamda finansman desteğinde bulunulmuş. Kayseri'ye son 23 yılda tam 172 milyar lira kamu yatırımları gerçekleştirildi. Yaşanacak, huzur dolu, güzel bir şehir olarak Kayseri'miz bir yıldız gibi parlıyor” şeklinde konuştu.