Bakan Ersoy, 'Kayseri'nin dünyada tanıtılmasını sağlayacağız'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi ziyarette bulunmak maksadıyla Kayseri’ye geldi. Bakan Ersoy, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i makamında ziyaret etmesinin ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı da makamında ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kayseri’de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Kayseri çok modern ve büyük bir şehrimiz. Çok yeterli bir altyapısı var, o açıdan yapmış olduğunuz çalışmalar da şüphesiz takdire şayan.Kayseri zaten ciddi bir potansiyeli var. Şimdi bu yaptığımız ortak çalışmalarla birlikte ziyaretçi sayısını ciddi bir şekilde, hızlı bir şekilde arttıracağımızı düşünüyorum hem Türkiye genelinden hem dünyadan alacağımız ziyaretçilerle. İnşallah Kayseri’nin değerlerinin sadece Türkiye pazarı içerisinde değil Türkiye pazarının dışında, dünyada da çok hızlı bir şekilde tanıtılmasını sağlayacağız. Vermiş olduğunuz, yapmış olduğunuz iş birliğine açıkçası teşekkür ediyoruz. Bizleri motive ediyorsunuz. Bizi daha da heyecanlandırıyorsunuz. İnşallah Kayseri diğer şehirlerimize de örnek olur” ifadelerinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin devletine katkı sağlayan bir şehir olduğunu ifade ederek, “Kadim şehrimiz Kayseri, değişik medeniyetlere ev sahipliği yaparak, zenginlikler şehri olarak anılır. Her zaman için değerlerine bağlı, devletine katkı sağlayan yaklaşım içerisinde bu şehir geçmişten beri anılmıştır” diye konuştu.