Bakan Ersoy: 'Kayseri'ye çağın gereksinimlerine uygun bir kütüphane daha kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi ziyarette bulunmak üzere ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde inşa edilen İl Halk Kütüphanesi’nin de açılışına katılmak üzere Kayseri’ye geldi. Kütüphane açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç il protokolü, turizm sektörü temsilcileri ve vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “Bugün, Kayseri’ye kazandırılan bu yeni ve çağdaş bir binasının açılışında sizlerle birlikte olmakta büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Ülkemizin geleceğine yön veren kent prestijli projelerin açılışında gerçekleştirmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ancak beni en çok mutlu edenler, hiç kusursuz kütüphane açılışları. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak temel hedeflerimizden biri, halkımıza her yaşta, her yüzeyde bilgiye ilişim imkanı sunmak, okuma kültürünü yaygınlaştırmak ve kütüphaneleri sadece kitap okunan değil, hayatın içinde yaşayan paylaşımın ve üretimin merkezleri haline getirmek. Bakanlığımıza bağlı olarak toplamda 78 halk kütüphanesinin bulunduğu Kayseri’de bugün çok kapsamlı, çağın gereksinimleri uygun ve teknolojik altyapısı güçlü yeni bir kütüphaneyi daha kazandırmanın heyecanını yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar Bakan Ersoy’a Türkiye için yaptıklarından dolayı teşekkürlerin sunarken Vali Gökmen Çiçek de Kültür Yolu Festivalleri ile Türkiye’de bir mücadele başladığını belirterek hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri’yi dillere destan bir konuma getirmek için gayret sarfettiklerini dile getirerek kütüphane açılışının hayırlara vesile olmasını diledi.