Bakan Ersoy Kültür Yolu Festivali için Kayseri’ye geliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 20 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin on birinci durağı Kayseri olacak. 6-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festivalde, konserlerden tiyatroya, sergilerden atölyelere kadar 400'den fazla etkinlik 40 farklı noktada gerçekleştirilecek.

Onlarca popüler sanatçının konser vereceği Festival, 5 Eylül Cuma günü Kayseri Kent Müzesi’nde yapılacak basın toplantısıyla başlayacak. Açılış programı kapsamında Kayseri Mutfak Sanatları Merkezi ve çeşitli sergi alanları ziyaret edilecek. Etkinlikler arasında PTT Pul Sergisi, Paranın Yüzünde Anadolu, Pir-i Mimaran Sinan ve Pablo Picasso sergileri de yer alıyor. Aynı gün Kocasinan İlçe Halk Kütüphanesi’nin açılışı da gerçekleştirilecek.

Kütüphane açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri katılacak.