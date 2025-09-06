Bakan Ersoy, “Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir” sergisini gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Yolu Festivali Açılışı gerçekleştirmek ve Kocasinan Halk Kütüphanesi açılışına katılmak üzere Kayseri’ye geldi. Bakan Ersoy, ziyaretler kapsamında Kent Müzesi, Mutfak Sanatları Merkezi’ni de ziyaret etti.

Bakan Ersoy daha sonra “Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir” sergisini ziyaret etti.