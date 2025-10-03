Bakan Ersoy, “Sanatın evrensel diliyle zulme sessiz kalmadığımızı tüm dünyaya duyuracağız”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, düzenlenen 2025-2026 Kültür-Sanat Sezonunu toplantısında yıl sonuna kadar her çarşamba gününü “Sinema Günü” ilan ettiklerini ve tüm filmlerin 120 TL olacağının müjdesini verdi. Bakan Ersoy, sanatın evrensel diliyle Filistin’deki dramı insanların vicdanına sunacaklarına ve zulme sessiz kalınmayacağının altını çizerek açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, “Bu yıl da sanatın evrensel diliyle Filistin’deki dramı insanlığın vicdanına sunarak, zulme sessiz kalmadığımızı tüm dünyaya duyuracağız” ifadelerinde bulundu.