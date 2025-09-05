  • Haberler
Bakan Ersoy, Selçuklu Uygarlığı Müzesini ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Yolu Festivali kapsamında Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'ndeki 'Adil-i Mutlak Hat Sergisi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bakan Ersoy, Selçuklu Uygarlığı Müzesini ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Yolu Festivali kapsamında Kayseri’ye geldi. Kocasinan ilçesi Mimar Sinan Parkı içerisinde bulunan Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi’ni ziyaret eden Bakan Ersoy, burada ‘Adil-i Mutlak Hat Sergisi’ni gezerek çeşitli incelemelerde bulunup müze yetkilisinden bilgiler aldı. Selçuklu Dönemine ait mimari, tarihi ve kültürel eserleri tek tek inceleyen Bakan Ersoy, Kayseri’nin kültürel tarihi hakkında il protokolü ile istişarelerde bulundu.

Bakan Ersoy’a ziyaretinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Ayşe Böhürler, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan katıldı.

Bakan Ersoy’a program sonunda, protokol tarafından hat sanatı eseri takdim edildi.

Haber Merkezi

