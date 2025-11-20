Bakan Ersoy, 'Turizm geliri 50 milyar doları aştı'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılının ilk 9 ayında turizm gelirinin 50 milyar doları aştığını belirtti. Ersoy, 'Bu gelirin tüm zamanların ilk üç çeyrek rekoru olduğunun da altını çizmek isterim. Göreve başladığımız dönemde, 2017'de ilk üç çeyrekte 24,6 milyar dolar gelir elde eden Türkiye, bugün aynı dönemde 50 milyar dolar gelir sağladı. Artış yüzde 100'ün de üstünde' dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy turizm geliri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, 2025 yılının ilk 9 ayında turizm gelirinin 50 milyar doları aştığını belirterek, “Türkiye’nin bu yılın 9 ayında 50 milyon ziyaretçi ağırladığını kaydeden Ersoy, "En önemlisi de gecelik yabancı turist harcamamız geçen yıla göre yüzde 9’luk artışla 116 dolar seviyesine çıkmıştır. Bu sayede turizm gelirimiz de yüzde 5,7 oranında artarak 50 milyar dolar seviyesini geride bırakmıştır. Bu gelirin tüm zamanların ilk üç çeyrek rekoru olduğunun da altını çizmek isterim. Göreve başladığımız dönemde, 2017'de ilk üç çeyrekte 24,6 milyar dolar gelir elde eden Türkiye, bugün aynı dönemde 50 milyar dolar gelir sağladı. Artış yüzde 100’ün de üstünde" diye konuştu.

