Bakan Fidan, 'Bu yürüyüşün önümüzdeki 100-150 yıl daha devam etmesi lazım'

AK Parti Kayseri Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Fidan burada yaptığı açıklamada, “Dünya büyük bir dönüşümden geçiyor, büyük riskleri beraberinde getiriyor. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bunun için Türkiye’nin her zamankinden daha fazla Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’ye ihtiyacı var. Sadece ülkemiz için değil, bölgemiz için de bu geçerli. Bunu ben her şeyi yakından gören, bilen, bu konuların içerisinde olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Dolayısıyla parti çalışmalarımızı, il çalışmalarımızı, ilçe teşkilat çalışmalarımızı her zamankinden daha büyük bir şevkle, daha büyük bir azim ve kararlılıkla yapmamız gerekiyor. Gerçekten dünyadaki bu değişimin Türkiye’ye olan etkisini minimize etmek, fırsatlardan daha fazla istifade etmek sadece halkımız için değil, bölgemiz için bir istikrar havzasını devam ettirmek istiyorsak, bizim Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yolumuza devam etmemiz gerekiyor. En büyük dış politika mesajım benim bu. Dış güvenlik mesajım bu. En büyük milli güvenlik hususumuz Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti’nin liderliğiyle ve vizyonuyla yolumuza devam etmektir. Bütün hazırlıkları, bütün çalışmaları, bütün çabaları özellikle kadın kollarından istirham ediyorum, buna göre yapmamız lazım.Filistin, Suriye, Kafkaslar, Afrika Boynuzu, Kuzey Afrika, Karadeniz, Ege, Balkanlar bütün bunların hepsi sizin ilginizi, dikkatinizi, çabanızı ve duanızı bekliyor. Bunu unutmayın. Filistin meselesinde çok şükür yapılan çalışmalar neticesinde şimdilik siyonistlerin sürdürdüğü soykırım bir noktada durduruldu. Savaş alandan masaya taşınmış durumda. Masaya geçmesiyle bu iş bitmiş değil. Her zamankinden daha farklı bir şekil almış durumda. Bunun bilincinde olarak biz çalışmaya devam edeceğiz. Yine sizin desteğiniz burada çok önemli. Bizim bin yıllara dayanan bir devlet geleneğimiz var, bir stratejik kültürümüz var. Bunu her zaman diri tutmak gerekiyor. Biz narkoz altında olduğumuz için bu bin yıllara dayalı kültür ve gelenek, stratejik duruş maalesef bir inkıtaaya uğramış durumda. Ama bir millet uyanıyor mu? Uyanıyor. Gerçekten uyanmakla kalmıyor, başkalarının uykusunu kaçırıyor. Uyuyan başka kardeşlerini de uyandırıyor” diye konuştu.