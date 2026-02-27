Bakan Fidan, Kayseri'de temaslarda bulundu
Bir dizi çalışma ziyareti kapsamında Kayseri'ye gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 7 Şubat’ta gerçekleştirilmesi beklenen ancak ertelenen programı için bugün Kayseri’ye geldi. Kayseri’ye gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i ziyaret etti. Vali Çiçek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a teşekkür ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Fidan’ın katılımıyla ilerleyen saatlerde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirilecek. Daha sonra Bakan Fidan, düzenlenecek iftar programına katılacak.