Bakan geçeceği için kapatılan yolda, vatandaşlardan kornalı tepkin

 Kayseri'ye gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın geçeceği yolun trafiğe kapatılmasına isyan eden vatandaşlar korna çalarak tepki gösterdi.

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  • 28.01.2023 20:04
  • Güncelleme: 28.01.2023 20:04
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Bakan geçeceği için kapatılan yolda, vatandaşlardan kornalı tepkin

Kayserili olan ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar saat 15.00’de Kayseri’ye geldi. Bakan Hulusi Akar’ın geçiş güzergâhlarından Asri Mezarlık önündeki Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı trafiğe kapatıldı. Açılmayan trafik nedeniyle metrelerce uzayan kuyrukta bekleyen vatandaşlar korna çalarak tepki gösterdi. Bir vatandaş cep telefonu ile bu anları kameraya aldı.

1ha

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