Bakan Göktaş, ”15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini hayata geçireceğiz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 3. Aile Çalıştayı: Sosyo-Kültürel Riskler ve Aileye Yönelik Tehditler programında açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, 15 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi üzerine çalışmalar gerçekleştirildiğini belirtti. Bakan Göktaş, “Çocukların gelişimine uygun içerik üretiminin teşvik edilmesi için medya ve dijital platformların temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmak istiyoruz. 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini yakın zamanda hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.