Bakan Göktaş, '2. Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nın hazırlıklarını tamamladık'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eşit ve Tam Katılım İçin Güçlü Aile: 2025 Aile Yılı Çalıştayı"nda açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, engelli vatandaşların eğitimden istihdama, sosyal yaşamdan bakım desteklerine kadar her alanda desteklenmesini önceleyen politikalar yürüttüklerini belirtti. Göktaş, ”Hiç şüphesiz, engelli vatandaşlarımız için hayata geçirdiğimiz tüm çalışmaların temelinde Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü vizyon bulunuyor. Bu vizyon doğrultusunda 2026-2028 dönemini kapsayan 2. Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nın hazırlıklarını tamamladık. Eylem Planı'mızı, çok yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşacağız. Engelli istihdamında, fırsat eşitliğini güçlendiren, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir sistemi uygulamaya koyduk” ifadelerini kullandı.