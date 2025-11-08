Bakan Göktaş, '2025 Aile Yılında 13 bin 921 faaliyet yürüttük'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile yılı kapsamında yaptığı açıklamada 13 bin 921 faaliyet yürüttüklerini belirterek, "Dayanışma, paylaşma, beraber olma ve sosyal devlet anlayışı aslında beraber olduğumuzda iyiliği bütün topluma da yaymanın bir halidir. Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle ilan ettiğimiz 2025 Aile Yılı, bu anlamda fark yarattığımız bir dönem oldu. 2025 Aile Yılı, toplum nezdinde büyük bir karşılık buldu. Türkiye'nin dört bir yanında 13 bin 921 faaliyet yürüttük. Bu çalışmalar dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkisinden tutun, sosyal destek mekanizmalarına, kuşaklar arası dayanışmadan, ebeveynlik becerilerinin güçlendirilmesine kadar her alanı kapsamaktadır. Bu vizyonu kalıcı kılmaya devam edeceğiz. Aileyi ve dinamik nüfus yapımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Türkiye'nin sosyal yapısını daha dirençli bir hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.