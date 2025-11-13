Bakan Göktaş, '81 bin 677 engelli vatandaş kamuya yerleştirildi'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığa ait 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Bakan Göktaş burada faaliyetlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

’20 BİN 644 ÇOCUĞA SICAK YUVA BULUNDU’

Bakan Göktaş, 20 bin 644 çocuğun kalıcı aileye kavuşturulduğunu söyleyerek, “Bugüne kadar 20 bin 644 çocuğumuzun evlat edinme hizmetiyle kalıcı bir aileye kavuşmasını sağladık. 1307 çocuk evi ve çocuk evleri sitelerinde, 13 bin 813 çocuğumuza hizmet veriyoruz. 59 ihtisaslaşmış çocuk evleri sitesinde 1350 çocuğa özel bakım ve rehabilitasyon desteği sunuyoruz. Bugün, 46'sı milli, 3 bin 109'u lisanslı olmak üzere 6 bin 8 çocuğumuzu sporla buluşturduk. Bu yıl, korumamız altındaki 286 çocuğumuz üniversiteye yerleşti. Yıl içinde, 1269 gencimizi istihdam ederek 65 bin 534 gencimizin kamuda görev almasına imkan tanıdık. Gençlerimizin özel sektörde istihdamını teşvik etmek amacıyla 5 yıl boyunca SGK primlerini biz karşılıyoruz. Koruma altında yetişen 9 bin 536 çocuğa rehberlik sunarken, istihdam edilen 5 bin 413 çocuğa iş hayatına uyum desteği verdik” dedi.

Bakan Göktaş, 81 bin 677 engelli vatandaşın kamuya yerleştirildiğini sağladıklarını belieretek, “2002'den bugüne kamuda engelli istihdamında 14 kat artış sağlayarak 81 bin 677 engellinin kamuya yerleştirilmesini sağladık. Korumalı iş yerlerine, her engelli için aylık 6 bin 454 lira ücret teşviki veriyoruz. Ücretsiz seyahat uygulaması kapsamında 15 binden fazla araca gelir desteği sağlıyoruz. 81 ilde 3 bin 992 kuruma Erişilebilirlik Belgesi verdik. 29 bin 801 kişinin erişilebilirlik eğitimi almasını sağladık. Kamu kurumlarından 5 bin 89 temsilciye erişilebilir dijital tasarım ve sosyal medya eğitimi verdik” ifadelerini kullandı.