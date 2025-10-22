Bakan Göktaş, '81 ilimizde 83 bine yakın çocuğumuza kreş ve gündüz bakım evi hizmeti veriyoruz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye'de Bakım Ekonomisinin Dönüştürücü Büyümesi için Birleşmiş Milletler (BM) Ortak Programı Kapanış Toplantısı”nda açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, bakım hizmetlerini yaygınlaştırmak adına kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.Bakan Göktaş, yaşlıların kendi evlerinde, alıştıkları sosyal çevrede ve sevdikleriyle birlikte yaşamlarını sürdürmeleri için yerinde bakım modellerini yaygınlaştırdıklarını söyleyerek,“Böylece hem kuşaklar arası bağı güçlendiriyor hem de dayanışma kültürünü canlı tutuyoruz. Diğer yandan çocuklarımızın sağlıklı gelişimini destekleyen bir sistem inşa etmek için çalışıyoruz. Erken çocukluk dönemine yönelik nitelikli bakım ve eğitim hizmetleri Bakanlığımızın öncelikli alanıdır. Bugün 81 ilimizde 2 bin 377 özel kuruluşumuzla 83 bine yakın çocuğumuza kreş ve gündüz bakım evi hizmeti veriyoruz" ifadelerini kullandı.