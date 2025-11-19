Bakan Göktaş, “Aile yılında bin 925 kurumla iş birliği yaptık, 14 binden fazla etkinlik düzenledik”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu"nun açılışında açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında bin 925 kurum ile iş birliği yaptıklarını belirterek, “Aileyi güçlendirmenin yolu, toplumun tüm kesimlerini aynı hedefte buluşturan kapsamlı bir seferberlikten geçiyor. İşte bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 2025'i Aile Yılı ilan ettik. Ülkenin dört bir yanında 14 binden fazla etkinlik düzenledik, 1925 kurumla iş birliği yaptık. Finansal desteklerden eğitime, kültürel etkinliklerden dijital dönüşüme kadar her alanda aileyi güçlendiren çalışmalar hayata geçirdik. Evlenecek gençlerimize ve çocuk sahibi olmak isteyen ailelere sağladığımız destekler, ailelere yönelik özel indirim avantajları, bu desteklerin sadece bir kısmını oluşturuyor. Danışmanlık hizmetlerinde ihtisaslaşma dönemini ve çevrim içi danışmanlık uygulamalarımızı başlattık” ifadelerini kullandı.