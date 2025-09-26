Bakan Göktaş, 'Bugüne kadar doğum yardımı için 4,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirdik'

  • Haberler
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eylül ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını belirtti. Bakan Göktaş, bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 477 bin 639 annenin hesabına 4,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugüne kadar 4,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Eylül ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 477 bin 639 annenin hesabına 4,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Haber Merkezi

