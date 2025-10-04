Bakan Göktaş, 'Çocuk evleri ve çocuk evleri sitelerinde 15 bin 324 çocuğa sevgi dolu bir yaşam alanı sunuyoruz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık'ta düzenlenen "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni"nde konuştu. Bakan Göktaş burada yaptığı açıklamada devlet korumasında olan 742 gencin kamu kurumlarına ataması yapıldığını belirtti. Öte yandan 15 bin 324 çocuğa yaşam alanı sunduklarını belirten Göktaş, “Bu kapsamda 178 bin 837 çocuğu ailelerinin yanında ve sosyal çevresinden koparmadan Sosyal ve Ekonomik Destek programıyla takip ediyoruz. Öte yandan ailelerinden ayrı büyümek zorunda kalan çocuklarımız için sıcak ve güvenli ortamlar oluşturuyoruz. Bugün çocuk evleri ve çocuk evleri sitelerinde 15 bin 324 çocuğa sevgi dolu bir yaşam alanı sunuyoruz. Eğitimde en iyi imkanlara ulaşmaları için fırsatlar sağlıyoruz. Kültür ve sanatın dönüştürücü gücüyle tanışmalarını, sporun disiplin ve öz güven kazandıran yönünü keşfetmelerini destekliyoruz” ifadelerini kullandı.