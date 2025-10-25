Bakan Göktaş, Develi'de Yeni Huzurevi Temel Atma Töreni'nde

  • Haberler
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Develi'deki Fatma Turan Aksu Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin temel atma törenine iştirak etti.

Tören, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile hayırseverler arasında imzalanan protokol çerçevesinde düzenlendi. Bakan Göktaş, törende yaptığı konuşmada, yaşlılar için yeni bir merhamet ocağının temelini attıklarını belirterek, bu hizmetin şehre ve ilçeye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Büyükkılıç, Kayseri'nin hayırseverlik geleneğine vurgu yaparak, Develi’nin de bu geleneği sürdürdüğünü ifade etti. Develi’nin sadece bir ilçe değil, Türkiye’nin çeşitli şehirlerini temsil eden bir yer olduğunu dile getiren Büyükkılıç, sosyal belediyecilik alanında önemli projelere imza attıklarını söyledi.

Bakan Göktaş, Kayseri’deki yaşlı vatandaşlara yönelik yürütülen destek programlarına da değinerek, “Kayseri’de bin 640 yaşlı vatandaşa evlerinde doğrudan destek sağlıyoruz” dedi. Temel atma töreni, dualarla gerçekleştirildi ve katılımcılar, bu yeni merkezin hayata geçmesini memnuniyetle karşıladı.

Törende Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile diğer yetkililer de yer aldı ve huzurevi projesinin önemine dikkat çekerek, emeği geçenlere şükranlarını sundular. Bu özel etkinlik, yaşlılara yönelik hizmetlerin güçlendirilmesi adına atılan önemli bir adım olarak değerlendirildi.

