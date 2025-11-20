Bakan Göktaş, 'Eğitimde veya istihdamda yer almayan 4 bin 500 kadına destek oluyoruz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması Ödül Töreni’nde açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş 4 bin 500 kadına destek verildiğini söyleyerek, “Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi ile eğitimde veya istihdamda yer almayan 4 bin 500 genç kadına destek oluyoruz. Onlara mesleki eğitim, psikososyal destek ve dijital fırsatlara erişim imkanı sunduk, girişimcilik potansiyellerini güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürüttük. Kadınlara Yönelik Yapay Zeka ve Veri Bilimi Geliştirme Programıyla, kadınların bu alanda daha fazla temsil edilmelerine destek oluyoruz” ifadelerini kullandı.