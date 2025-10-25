Bakan Göktaş: 'Erciyes Üniversitesi'nde yaşanan acı olayın yakın takipçisi olacağız'

AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya ayrıca; AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Dursun Ataş, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyeleri Aslı Eren ve Ceren Kal, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katılım sağladı.

Kadınların siyaset üzerinde büyük bir etki alanına sahip olduğunu dile getiren Bakan Göktaş, “Son 23 yılda en güzel eser ve hizmet siyaseti Kayseri’de yapıldı ve bu çalışmaların her birinde kadınların çok büyük emekleri var. Sahada görülen her durumu daima partimize ve yönetime yansıttılar. Kadınların yanında olmayı sürdüreceğiz, kadın oldukça siyaset mümkün, siyasette farkını ortaya koyan kadın kollarımıza da tekrardan teşekkür ediyoruz” dedi.

“ERCİYES ÜNİVERSİTESİ’NDE YAŞANAN ELİM OLAYIN YAKIN TAKİPÇİSİYİZ”

Dün Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Türk Halk Bilimi Öğrencisi 35 yaşındaki Meliha Keskin’in eski eşi tarafından öldürüldüğü olayın bakanlık tarafından yakın takibe alındığını söyleyen Bakan Göktaş, “Yürüttüğümüz bütün çalışmaların temelinde insanlık, ayrımcılıkla mücadele, kadını yüceltme ve kadına yönelik şiddete karşı mücadele var. Kadına yönelik şiddette sıfır tolerans ilkesiyle yaklaşıyoruz. Bu kapsamda dün şehrimizde meydana gelen elim olayla ilgili yürütülen sürecin bakanlık olarak yakından takipçisi olacağız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak; pek çok davada olduğu gibi bu davanın da takipçisi olacağız ve gereken cezanın verilmesi üzerine mücadelemizi sürdüreceğiz ve benzer durumların yaşanmaması adına el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Dünyada eşi benzeri olmayan bir yasal düzenlemeye sahibiz ancak bu zihniyete karşı da mücadele vermek gerekiyor” diye konuştu.

Kadınların siyaset üzerinde karar mekanizması olmasını önemsediklerini ifade eden Milletvekili Böhürler, “Ülkenin ve insanlığın geleceği için karar veren kadın bilincinin oluşması adına yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu konuda büyük mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum” dedi.

Milletvekilleri Dursun Ataş, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Başkan Büyükkılıç ve İl Başkanı Okandan da kadınların ülke siyaseti ve geleceğinde etkin bir rol oynadıklarını ifade ettiler.