Bakan Göktaş: 'İlkokul çağındaki çocuk sayısı 900 bin azalacak'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan’da katılmış olduğu programda Türkiye’nin doğurganlık oranı ve gelecekte yaşanacak demografik sorunlar üzerine konuştu.

Artan yalnızlık ve bireyselleşmenin aile bağlarını zayıflattığını, anne-baba rollerinin belirsizleştiğini ifade eden Bakan Göktaş, “Dijital çağın kontrolsüz akışı, özellikle çocuklarımız için yeni bağımlılık türlerini ve ciddi güvenlik risklerini beraberinde getiriyor. Aynı zamanda, küresel ölçekte yayılan cinsiyetsizleştirme baskıları, çocukların kimlik gelişimini hedef alan ayrı bir tehdit alanı oluşturuyor. Doğurganlık oranlarındaki düşüş, nüfusun yaşlanma eğilimi uzun vadeli demografik riskleri büyütüyor. Günümüzde ortalama hane halkı büyüklüğü 3,11'e gerilemiş durumda. Hanelerin yüzde 57'sinde çocuk yok, 18 yaş altında çocuk yok. Şayet bu şekilde devam edersek, TÜİK projeksiyonlarına göre, önümüzdeki 5 yılda ilkokul çağındaki çocuk sayısı 900 bin azalacak” diye konuştu.