  • Haberler
  • Gündem
  • Bakan Göktaş: 'İlkokul çağındaki çocuk sayısı 900 bin azalacak'

Bakan Göktaş: 'İlkokul çağındaki çocuk sayısı 900 bin azalacak'

Türkiye'nin doğurganlık oranı ve nüfustaki yaşlanma eğilimi üzerine konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Günümüzde ortalama hane halkı büyüklüğü 3,11'e gerilemiş durumda. Hanelerin yüzde 57'sinde çocuk yok, 18 yaş altında çocuk yok. Şayet bu şekilde devam edersek, TÜİK projeksiyonlarına göre, önümüzdeki 5 yılda ilkokul çağındaki çocuk sayısı 900 bin azalacak' dedi.

Bakan Göktaş: 'İlkokul çağındaki çocuk sayısı 900 bin azalacak'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan’da katılmış olduğu programda Türkiye’nin doğurganlık oranı ve gelecekte yaşanacak demografik sorunlar üzerine konuştu.

Artan yalnızlık ve bireyselleşmenin aile bağlarını zayıflattığını, anne-baba rollerinin belirsizleştiğini ifade eden Bakan Göktaş, “Dijital çağın kontrolsüz akışı, özellikle çocuklarımız için yeni bağımlılık türlerini ve ciddi güvenlik risklerini beraberinde getiriyor. Aynı zamanda, küresel ölçekte yayılan cinsiyetsizleştirme baskıları, çocukların kimlik gelişimini hedef alan ayrı bir tehdit alanı oluşturuyor. Doğurganlık oranlarındaki düşüş, nüfusun yaşlanma eğilimi uzun vadeli demografik riskleri büyütüyor. Günümüzde ortalama hane halkı büyüklüğü 3,11'e gerilemiş durumda. Hanelerin yüzde 57'sinde çocuk yok, 18 yaş altında çocuk yok. Şayet bu şekilde devam edersek, TÜİK projeksiyonlarına göre, önümüzdeki 5 yılda ilkokul çağındaki çocuk sayısı 900 bin azalacak” diye konuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Mustafa Ağırman Hoca'nın bilgilendirici programları
Kayseri'de Mustafa Ağırman Hoca'nın bilgilendirici programları
Melikgazi'de Asım-Türkan Balcı Aile Sağlık Merkezi'nde sona yaklaşıldı
Melikgazi'de Asım-Türkan Balcı Aile Sağlık Merkezi'nde sona yaklaşıldı
Talas'ta Muhtarlar Akçakaya'da Buluştu
Talas'ta Muhtarlar Akçakaya'da Buluştu
Kayseri İtfaiyesinden Stajyer Öğrencilere Eğitim Desteği
Kayseri İtfaiyesinden Stajyer Öğrencilere Eğitim Desteği
Kocasinan'dan öğretmenlere 'hatırı 40 yıl sürecek' hediye
Kocasinan'dan öğretmenlere 'hatırı 40 yıl sürecek' hediye
Kayseri'nin kültür hazinesi, 'Şehir Kültür' Dergisi 59. Sayısıyla Kültür Yolculuğuna Devam Ediyor
Kayseri'nin kültür hazinesi, "Şehir Kültür" Dergisi 59. Sayısıyla Kültür Yolculuğuna Devam Ediyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!